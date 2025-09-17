El delegado acusa a Pozuelo de cerrar el centro de migrantes cuando los que llegan tiene "otro color de piel"

Archivo - Migrantes procedentes de Canarias en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, a 30 de octubre de 2023, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). 150 migrantes procedentes de Canarias se encuentran en el Centro - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LAS ROZAS 17 Sep. (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este miércoles contra el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por su reciente decisión de cerrar de forma "definitiva" el centro de refugiados CREADE de la localidad, pues considera que se trata de una medida adoptada teniendo en cuenta el "color de piel" de los migrantes que iban a ser enviados a las instalaciones.

"Pozuelo estuvo abierto y encantado de recibir a centenares de migrantes ucranianos que huían de una guerra y en el momento en el que el color de piel de los migrantes que podrían llegar ahora es otro, adopta estas medidas. Creo que es lamentable", ha aseverado Martín desde Las Rozas tras asistir a una Junta Local de Seguridad con motivo de las próximas fiestas patronales.

Así, el delegado ha incidido en que el Ministerio de Inclusión "tomará las medidas judiciales correspondientes" cuando reciba la comunicación de parte del Ayuntamiento de Pozuelo, al que además ha instado a "poner soluciones y no generar más problemas", así como a "desterrar cualquier comportamiento racista" como el que dice está mostrando, "abrazado" por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El Ayuntamiento de Pozuelo declaró a comienzos de semana el "cese definitivo" de la actividad del centro de refugiados CREADE del municipio tras "el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición" presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según el Consistorio, esta resolución "ya se ha notificado" a la entidad y "atendiendo a la situación de vulnerabilidad de los más de 400 personas que allí residen según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno central", se ha dado un plazo de cuatro meses para que sean realojados "evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos".