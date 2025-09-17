Pozuelo insta al delegado a "informarse antes de descalificar" a la ciudad por el cierre del centro de migrantes

Archivo - Migrantes procedentes de Canarias en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, a 30 de octubre de 2023, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). 150 migrantes procedentes de Canarias se encuentran en el Centro - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha respondido este miércoles a las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el cierre definitivo del centro de migrantes de la localidad, y le ha instado en primer lugar a "informarse antes de descalificar" a la ciudad, a la par que le ha recordado que las instalaciones no cumplían la normativa municipal.

Martín había acusado horas antes al Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro cuando los migrantes que van a ser enviados a las instalaciones del CREADE tienen "otro color de piel", y ha asegurado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "tomará las medidas judiciales correspondientes".

Ahora, fuentes municipales consultadas por Europa Press han respondido a estas declaraciones exigiendo al delegado del Gobierno "informarse al menos un poco" antes de afirmar que el ministerio no ha recibido la notificación, pues en realidad fue recibida hace dos días. Además, le han recordado que tanto el CREADE como la migración son competencias del Gobierno central, por lo que deberían asumir sus propias "responsabilidades".

Desde Pozuelo han señalado una vez más que las instalaciones no cumplen con la normativa municipal al respecto, y que el Ministerio ha tenido hasta finales de agosto para solicitar la licencia pertinente, cosa que, aseguran estas mismas fuentes, no se ha hecho "muy probablemente porque es consciente de que el centro no reúne las condiciones".

Al respecto de las acusaciones de Martín sobre que el cierre viene motivado por el color de piel de los futuros residentes, desde la localidad madrileña han negado categóricamente esta posibilidad, argumentando que en el centro ya residían desde hace años migrantes de estas nacionalidades y color de piel. "Esto desmonta dicho mantra y, en todo caso, resulta un argumento impropio de un responsable público", han afeado.

El CREADE de Pozuelo es uno de los centros a los que el Gobierno central tenía previsto enviar a decenas de migrantes llegados a Canarias de forma irregular. Sin embargo, el Ayuntamiento pozuelero decretó a comienzos de semana el "cierre definitivo" de las instalaciones, otorgando un plazo de cuatro meses para que los residentes sean realojados.

Desde el Consistorio han pedido también al delegado del Gobierno a que aclare cómo se pretendía alojar a cerca de 600 personas en unas instalaciones que apenas cuentan con 150 habitaciones y que fueron concebidas para otra finalidad, a la par que han animado al Gobierno central a explicar si estaban por la labor de alojar a cientos de personas en unas instalaciones sin licencia.