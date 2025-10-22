Delegado apoya investigar si Rosalía tenía autorización en Callao, pero acusa a Almeida de "provocar" estas situaciones

Rosalía ha colapsado la plaza de Callao para presentar el lanzamiento de su nuevo disco, 'Lux' - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que la institución que encabeza no fue informada sobre el evento que la cantante Rosalía organizó en la plaza de Callao el pasado lunes, y ha reconocido que ve "bien" que el Ayuntamiento investigue los hechos ante una posible sanción, aunque ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de haber "provocado" estas situaciones.

Martín ha recordado que ya hace unos meses la Delegación del Gobierno emitió una indicación tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento para que pusieran en conocimiento con la antelación suficiente los eventos que se producen en la región, y particularmente en la capital, a fin de garantizar la seguridad en ellos.

"Era la propia Comunidad o el propio Ayuntamiento quienes muchas veces no comunicaba estas situaciones y nos encontrábamos en eventos que traían un importante riesgo. En este caso veo bien que el alcalde de Madrid sea consciente de lo que significan estas cuestiones que él mismo ha provocado en muchas ocasiones", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación tras asistir a un minuto de silencio por un caso de violencia de género en la capital.

Así las cosas, el delegado del Gobierno ha animado a todas las administraciones para "ente todos" ser capaces de "corregir estas situaciones, de trabajar con la anticipación suficiente y poderle facilitar su desempeño a los servicios de seguridad y emergencias, que es en lo que estamos para proteger a la ciudadanía", ha dicho.

En esta línea, ha hecho un llamamiento también a los promotores privados para que "hagan bien las cosas" y trabaje siempre "velando por la seguridad de la ciudadanía".

Almeida ha trasladado que el Ayuntamiento sigue analizando lo ocurrido para determinar si caben sanciones contra Rosalía porque "se pueden hacer las cosas de una manera diferente", y no como ocurrió en Callao, donde considera que se puso "en peligro la integridad física de las personas".

El Consistorio madrileño está "estudiando qué es lo que hay que hacer". En primer lugar por un acto en la vía pública al que "le faltaban las autorizaciones correspondientes del Ayuntamiento". A lo que se suma que "se concentraron más de 500 personas y esto puede dar lugar también a que hubiera tenido que pedir una autorización a la Delegación del Gobierno", que ahora Martín ha confirmado que no se dio.