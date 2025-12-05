El delegado carga contra una Ayuso "insumisa" ante la ley y contra quienes "quebrantan" la Constitución

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "insumisa" ante la ley, y contra quienes "quebrantan" la Constitución Española "mientras dicen hablar en su nombre".

Lo ha esgrimido sin citarla explícitamente desde las Escuelas Pías, donde ha tenido lugar el acto institucional organizado por la Delegación del Gobierno este viernes por el 47 aniversario de la aprobación de la Constitución Española. Este es el segundo año que la representación del Estado en Madrid organiza un acto propio al no ser invitado al convocado por el Gobierno autonómico en la Real Casa de Correos el mismo día.

Martín ha reivindicado que la Constitución nació "del acuerdo, del diálogo, del reconocimiento de la pluralidad de España" y ha alertado de que "algunos consensos que fueron intocables durante décadas se están rompiendo desde un lado muy concreto del tablero".

"¿Quién está cambiando? ¿Quiénes defendemos la igualdad? ¿O quienes niegan la violencia machista poniendo en riesgo a miles de mujeres? ¿Quiénes defendemos el derecho de las próximas generaciones a tener un futuro? ¿O quienes niegan el cambio climático y bloquean políticas que protegen vidas? ¿Quiénes creemos en servicios públicos fuertes y accesibles? ¿O quienes llevan años privatizando y recortando la igualdad de oportunidades? ¿Quiénes reconocemos la riqueza de la multiculturalidad?", ha concatenado el delegado.

A renglón seguido, ha asegurado que "está claro quién se ha movido" y quién defiende la Constitución. Ha afirmado que se han movido quienes "la quebrantan mientras dicen hablar en su nombre" y quienes "se declaran insumisas ante el cumplimiento de la ley".

Martín a lo largo de los últimos meses ha cargado contra la presidenta, a quien ha acusado de no cumplir la ley Estatal de Vivienda ni tampoco la Ley de Memoria Democrática, esta última en el caso de la Real Casa de Correos --sede de la Presidencia autonómica--, que fue declarada Lugar de Memoria Democrática y sobre la que Ayuso ha rechazado intervenir. No colocará una placa recordando que fue sede de la Dirección General de Seguridad Franquista.

Tras esos meses de confrontación, Martín ha lanzado en su discurso que hay que "recordar la obligación de cumplir las leyes" y "respetar a los órganos constitucionales". "Una obligación que nos incumbe a todos, también a los gobiernos autonómicos, y más a sus presidentes o presidentas. Quizá, en realidad, lo que no querían hoy en la Puerta del Sol era escuchar este recordatorio tan constitucional", ha subrayado.