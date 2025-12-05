Torres tacha de "lamentable" que Ayuso no invite al Gobierno al acto de la Constitución: "No deberíamos estar separados"

Archivo - Archivo.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tachado de "lamentable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no haya invitado al Gobierno de España al su acto institucional por el 47 aniversario de la Constitución Española.

"Desde el espíritu constructivo no deberíamos estar separados cuando se consiguió una constitución con un amplio consenso", ha lanzado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto organizado por la Delegación en honor a la Carta Magna en las Escuelas Pías.

Este año, como ya pasara el pasado, el Ejecutivo autonómico no ha invitado a ningún representante del Gobierno nacional, ni a ministros ni al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Este último ha respondido como ya hiciera en 2025 organizando su propio evento, esta vez coincidiendo con el organizado en la Real Casa de Correos.

Torres ha realzado una Constitución que "fue valiente, fue iniciática, fue atrevida, fue justa" y que fue refrendada por los españoles con un "magnífico texto que sigue siendo hoy".

"Hay un debate sobre su actualización, pero en cualquier caso, la Carta Magna que dio pie también a la recuperación de los Estatutos de Autonomía que habla de la pluralidad de nuestro país, el derecho a las lenguas oficiales también a la igualdad el poder tener una información veraz como un derecho constitucional, también poder acceder a la vivienda y que predica la igualdad entre mujeres y mujeres y hombres", ha planteado Ángel Víctor Torres.

Es por esta Constitución "moderna cuando se aprobó" y por la voluntad de poder "trasladarla a la sociedad civil" que le hubiera gustado poder "hacerlo como deben hacerse estas cosas, sin diferencia entre las administraciones".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid también ha lamentado el no poder "compartir este día" como hubiera querido y como "siempre se había realizado, con el resto de las instituciones madrileñas".

"Desafortunadamente hay quien ha decidido vetar silenciar la voz del Gobierno de España en Madrid y ante esa decisión, nosotros desde luego hemos optado por generar este acto un año más", ha remarcado Martín.

Así, ha rematado afirmando que su voluntad es la de "trabajar conjuntamente con todas las administraciones, con el pueblo de Madrid, con todas las instituciones, organizaciones movimientos social" para "continuar avanzando en favor de los vecinos y vecinas de Madrid y de toda España".