El delegado celebra la suspensión del cierre del centro de migrantes de Pozuelo y reprocha al PP sus "ímpetus racistas"

Archivo - Migrantes que llegaron en patera a Canarias durante esta crisis migratoria en la CREADE de Pozuelo de Alarcón, a 27 de octubre de 2023, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado la decisión de la Justicia de aceptar medidas cautelares del Gobierno y suspender el cierre del centro para migrantes de Pozuelo de Alarcón, y ha aprovechado para reprochar al Partido Popular de Madrid sus "ímpetus racistas".

"La Justicia vuelve a frenar los ímpetus racistas del PP de Madrid. Ojalá las ultraderechas dedicaran a la solidaridad, al menos, una décima parte del esfuerzo que invierten en la confrontación", ha manifestado Martín en una publicación en su perfil oficial de la red social 'X'.

El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid aceptó el jueves las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno y decidió suspender el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con la adopción de estas medidas cautelares, el cierre del CREADE queda suspendido de forma provisional hasta que el órgano judicial dicte sentencia. Durante este periodo, el centro podrá continuar prestando servicio con normalidad y las personas acogidas mantendrán su alojamiento y atención en las condiciones actuales.

Martín ya puso en valor esta misma semana la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la medida cautelar de la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado a la región de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias.

En aquella ocasión, el delegado incidió en que "el interés y la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier otro cálculo político", y celebró que esta decisión "prioriza la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema".