El delegado defiende el Orgullo y los Derechos LGTB frente a quienes dan "la espalda a una parte de la ciudadanía"

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante la colocación de la bandera arcoíris en la fachada de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lanzado este viernes un mensaje de apoyo al Orgullo y en defensa de los "Derechos Humanos" de las personas LGTBIQ+ frente a quienes dan "la espalda a una parte de la ciudadanía" con sus políticas y con gestos como no colgar la bandera del colectivo en edificios institucionales.

En un discurso desde el patio de la Delegación del Gobierno, Martín se ha manifestado en estos términos poco después de desplegar la bandera LGTB en los balcones de la institución junto a representantes políticos de Madrid y la región, miembros de asociaciones en defensa de los derechos LGTB y migrantes pertenecientes al colectivo.

Martín ha abogado por impulsar la Comunidad de Madrid como una región "segura para todos" en un país donde "no se pide a nadie que renuncie a su identidad". Así, ha hecho un alegato especialmente en favor de las personas migrantes y refugiadas, que se enfrentan a mayores dificultades.

En este sentido, el delegado ha recordado los avances conseguidos por el colectivo desde la primera manifestación por el Día del Orgullo Gay en Madrid hace ya 48 años. Desde entonces se ha avanzado en derechos "porque hubo personas que se organizaron y dieron la cara en los momentos más difíciles".

Martín ha aprovechado para poner en valor que "los grandes avances" de España en materia de derechos sociales, y especialmente del colectivo LGTBIQ+, han llegado "de la mano de gobiernos progresistas" frente a otros partidos políticos que los "cuestionan" con sus políticas y "quiere retroceder en Derechos Humanos".

De hecho, ha hecho un llamamiento a "estar atentos y combatir" algunas de las "paradojas" que dice que se dan en la región, como tener dirigentes "abiertamente machistas"; y en España, donde políticos homosexuales "se abstienen" a la hora de defender derechos del colectivo, como la prohibición de terapias de reconversión.

"Los Derechos Humanos no se discuten, se defienden y se garantizan", ha aseverado un Martín que, finalmente, ha cargado contra quienes bajo una apariencia de "neutralidad institucional" lo que hacen realmente es "dar la espalda a una parte de la ciudadanía".

"Madrid es una región diversa, abierta y orgullosa. También es una tierra de acogida, construida por personas que llegaron de muchos lugares con acentos, historias, culturas y proyectos diferentes. Entre ellas están las personas migrantes LGTBIQ+ y las personas refugiadas LGTBIQ+, que sepáis que Madrid es también vuestra casa", ha remachado Martín.