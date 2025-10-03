El delegado del Gobierno aborda con el Defensor del Pueblo el aumento de las denuncias por violencia sexual en la región

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha reunido este viernes con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para analizar la problemática de las violencias sexuales en la región, un delito cuyas denuncias experimentan un "incremento sostenido" a pesar del descenso generalizado de la criminalidad.

En concreto, las denuncias de los delitos contra la libertad sexual han crecido un 8,6 por ciento en la región durante los primeros seis meses del año, frente a un descenso del 2,7 por ciento de la criminalidad general, de acuerdo datos del Balance de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, según ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Esta indicador viene a reflejar la reducción de la llamada 'cifra oscura' de casos sin denunciar, lo que muestra "avances en materia de sensibilización y concienciación". En este contexto, ambas instituciones han coincidido en la necesidad de seguir trabajando para reforzar la confianza de las víctimas a la hora de denunciar, así como de impulsar medidas de prevención, protección y atención.

La reunión entre Martín y Gabilondo en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid se enmarca dentro de la ronda de reuniones que el delegado mantiene desde 2024 con instituciones, agentes sociales y organizaciones profesionales para reforzar la colaboración garantizar al seguridad de las víctimas.

En lo que va de año, el delegado del Gobierno ya ha mantenido un total de 18 encuentros con representantes de colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos y otras entidades especializadas como las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) o el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil.