Delegado del Gobierno advierte de que "nadie va a imponer la fuerza al margen de la ley" por la reyerta en Vallecas

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha advertido este jueves que en la región "la ley se cumple" y que "nadie va a imponer la fuerza al margen de la ley" en relación a los altercados registrados el pasado martes en Vallecas, donde ha asegurado que "la Policía Nacional veló por el cumplimiento" de la normativa.

Así lo ha señalado con motivo de los incidentes que se produjeron en la calle Alfonso XIII por una reyerta a palos entre vecinos y miembros de una empresa de desokupación. El choque se ha saldado con tres heridos leves y 16 detenidos.

"La ley se cumple en Madrid y por lo tanto esta no es una región en la que nadie pueda tratar de imponer ningún tipo de actitud ni de fuerza para forzar situaciones al margen de la ley. La ley se cumple y por lo tanto la Policía Nacional veló porque se cumpliera la ley y así va a seguir siendo", ha subrayado Martín Aguirre.

Al respecto, ha recalcado que "la Policía actuó y la Policía va a ser garante de que la ley se cumpla, junto con el apoyo, lógicamente, de la Administración Judicial, que es quien tiene que trabajar para materializar los desahucios que correspondan".

"Vamos a velar porque esa actitud de algunos de procurar imponerse al ejercicio de la ley no se vuelva a repetir en Madrid", ha apostillado el delegado de Gobierno.