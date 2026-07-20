El delegado del Gobierno apela a la "firmeza institucional" contra la violencia de género tras confirmarse un nuevo caso

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), junto a varias personas durante un minuto de silencio por el feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Zaragoza y de una menor en Alicante, a 24 de marzo de 2026, en Madri - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento en favor de la "firmeza institucional" contra la violencia de género tras confirmarse este lunes un nuevo caso con la muerte de la mujer atacada y quemada el pasado mes de febrero por dos hombres en Sevilla la Nueva.

"Mi más rotunda condena ante este terrible crimen. Todo mi cariño y solidaridad con la familia y las personas cercanas a la víctima. Frente a la violencia machista, unidad, firmeza institucional y todos los recursos necesarios para proteger a las mujeres", ha manifestado Martín en su perfil en 'X'.

Estas declaraciones se dan después de que este fin de semana se confirmara el fallecimiento de la víctima, una mujer de 31 años que se encontraba ingresada en el Hospital de La Paz después de que a comienzos de febrero fuera atacada por dos hombres a la entrada de su casa en Sevilla la Nueva.

Los agresores le propinaron una paliza y la rociaron con un líquido inflamable para más tarde prenderla fuego. La mujer estaba entrando en su casa junto a su bebé de seis meses que, sin embargo, no sufrió daños. Además, la víctima tenía otras dos hijas menores de edad.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha convocado un minuto de silencio en homenaje a la víctima este martes a las 13 horas frente a la sede de la institución, en el número 25 de la calle Miguel Ángel de Madrid.

Con la confirmación de este caso por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género son ya 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026; 1.370 desde que se comenzaron a recopilar datos en el año 2013. Además, son ya 17 menores de edad que quedan huérfanos en lo que va de año.