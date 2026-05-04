El delegado del Gobierno destaca la "lealtad institucional" de Alcobendas y anima a Ayuso a tomar el "ejemplo"

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Gustavo Valiente - Europa Press

ALCOBENDAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en valor la "lealtad institucional" del Ayuntamiento de Alcobendas y ha animado a otros consistorios de la región y a la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a tomar el "ejemplo" de la ciudad alcobendensa.

Martín ha asistido este lunes a la Junta Local de Seguridad de Alcobendas junto a la alcaldesa de la ciudad, Rocío García Alcántara (PP), en la que han abordado la situación de criminalidad en la ciudad y se ha terminado de perfilar el dispositivo de seguridad de cara a las fiestas patronales.

Así, en declaraciones a los medios, Martín ha incidido en que Alcobendas es "un municipio seguro en el marco de una Comunidad de Madrid cada vez más segura", aprovechando la ocasión para reconocer el trabajo de la Policía Local en colaboración con la Policía Nacional.

Al margen de esto, Martín ha destacado "el respeto y la lealtad institucional que muestra este Consistorio y su alcaldesa para poder trabajar conjuntamente en favor de los vecinos de Alcobendas. "Es un ejemplo que ojalá inspirase a otros alcaldes de Madrid, incluso, por pedir que no quede, a la propia presidenta de la Comunidad", ha dicho.