El delegado del Gobierno dice que no hay "insulto hiperbólico" capaz de "tapar" la apertura de juicio al novio de Ayuso

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que no existe insulto ni vaticinio capaz de "tapar" la decisión de la jueza de abrir juicio oral contra Alberto Gómez Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal.

"No hay insulto hiperbólico ni vaticinio catastrófico que pueda tapar esto", ha manifestado Martín en su perfil oficial de la red social X, haciendo alusión a la noticia de la apertura de juicio contra González Amador por presuntamente defraudar 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha decidido este lunes abrir juicio oral a González Amador y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. En el escrito de acusación se piden tres años y nueve meses por dos delitos fiscales.