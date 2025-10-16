El delegado de Gobierno exige a la Comunidad que revise y refuerce la atención a menores migrantes

El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín (2i), y la presidenta Somos Acogida, Emilia Lozano (2d), se reúne con Somos Acogida Hortaleza en la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha exigido a la Comunidad de Madrid que mejore, revise y refuerce la atención a los menores migrantes que se encuentran en centros de menores no acompañados de primera acogida.

Así lo ha expresado tras reunirse con la asociación Somos Acogida Hortaleza, una organización que trabaja con jóvenes migrantes no acompañados y extutelados en situación de calle para salir de ella mediante el acogimiento residencial.

En el encuentro, el delegado de Gobierno ha escuchado las demandas de los representantes de la asociación, entre ellos su presidenta Emilia Lozano. Los miembros del colectivo sobre todo inciden en la necesidad de que se agilicen los trámites para que los jóvenes consigan la documentación necesaria para poder trabajar.

Así, Martín ha agradecido la labor de este colectivo y otras asociaciones por mostrar "la mejor cara de Madrid", la cara de "la solidaridad, de la humanidad". "Esa que tanto reprochamos y que tanta falta hace en quienes desafortunadamente con otra cara, con otro corazón, están gobernando nuestra región y que hacen todavía más necesario, hacen imprescindible el papel que voluntarios de Madrid están prestando para ayudar a paliar en el sufrimiento a las personas más vulnerables, en multitud de ámbitos", ha reseñado.

Entre los temas abordados, destaca la necesidad de agilizar la obtención de documentación. En este punto, el delegado ha incidido en que se trata de un asunto "en el que desde el Gobierno de España se está haciendo un trabajo importante para agilizar todavía más los trámites documentales de las personas para que puedan trabajar de una manera completa" en la sociedad.

ES UNA OBLIGACIÓN "MORAL Y LEGAL"

De igual modo, se ha tratado la necesidad de "mejorar y mucho las condiciones en las que sobre todo los menores se encuentran en los centros de la Comunidad de Madrid atendidos".

"Creemos que no solo porque es una obligación moral, sino también legal, es fundamental que la Comunidad de Madrid refuerce la atención que tiene que prestar a las personas que están en una situación más vulnerable y muy en particular a los menores. Es una exigencia de toda la sociedad y, por supuesto, también del Gobierno de España", ha subrayado.

Tras ello, ha recordado que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha puesto "en solfa cuál es la situación de algunos de los centros de menores en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, creo que es obligado que la comunidad revise y refuerce esa situación de los centros de menores, que es su obligación".

Para el delegado, es "importantísimo" que desde las instituciones se envíen "mensajes constructivos en relación a lo que representa la migración". "No solo por solidaridad, no solo por humanidad, sino también por atender a la realidad de nuestra sociedad. Yo me reúno continuamente con multitud de sectores productivos de Madrid y lo que reclaman es tener más facilidades para poder contratar porque necesitan a más personas trabajando desde todos los ámbitos productivos de la región", ha agregado.

Al hilo, cree que ello "choca con esos mensajes que considera que se deben de abortar de una vez por todas", ya que "esos mensajes de odio que sistemáticamente algunos repiten en la comunidad, criminalizan a la migración y choca con lo que necesita y con lo que es Madrid".

"Madrid es una región solidaria que además requiere de la contribución de todos los que quieran participar. Por lo tanto, creo que hay que terminar con esos mensajes de odio absolutamente inadmisibles y muy al contrario, trabajar todos juntos en favor de facilitar el que todos los que quieren venir a contribuir encuentren su espacio, encuentren condiciones dignas y podamos construir juntos una sociedad muchísimo más", ha opinado.

AGILIZAR TRÁMITES

Por su parte, la presidenta de Somos Acogida Hortaleza, ha valorado positivamente el encuentro mantenido con el delegado, destacando que la prioridad trasladada en la reunión ha sido la necesidad urgente de acelerar los trámites de documentación para los jóvenes migrantes extutelados.

"Lo que más necesitamos es que se agilicen los papeles de los chicos. Trabajo hay, pero sin documentación no pueden trabajar. Es un bloqueo absurdo que los condena a la exclusión cuando podrían estar aportando a la sociedad desde el primer día", ha destacado.

También ha solicitado la implicación del delegado para mejorar el trato en los centros de menores de la Comunidad de Madrid, de donde proceden muchos de los jóvenes que atiende la asociación. "Sabemos que los centros dependen de la Comunidad, pero también le pedimos que interceda. Hay que mejorar las condiciones en las que están los chicos", ha reclamado.

En Somos Acogida Hortaleza trabajan con jóvenes de entre 15 y 23 años, muchos de ellos abandonados por el sistema al cumplir la mayoría de edad. La asociación les ofrece alternativas mediante familias de acogida, una casa de la solidaridad en un pueblo de Toledo y clases de formación en Madrid, donde actualmente atienden a unos 45 chicos.

"Los acogemos cuando cumplen los 18 y los dejan en la calle. Les damos un hogar, formación y apoyo emocional. Pero todo esto lo hacemos sin un local propio, algo que también hemos pedido al delegado. No podemos seguir atendiendo a 45 chicos sin un espacio digno", ha subrayado.

En cuanto al origen de los jóvenes, Lozano explicó que la mayoría proviene de centros de menores de Madrid, y que son menores migrantes no acompañados originarios de países como Ghana, Marruecos, Costa de Marfil o Gambia.

"Son chicos que llegaron solos, sin familia, buscando un futuro mejor. A muchos de ellos los conocimos en un parque cerca del centro donde vivían, y así nació la asociación. Lo mínimo que merecen es un trato digno y oportunidades reales", concluyó.