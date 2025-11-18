El delegado del Gobierno exige el fin del "relativismo" y los "silencios insoportables" ante la violencia de género

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho este martes un llamamiento a "todos los responsables públicos" para pongan fin al "relativismo" y al "silencio insorportable" que algunos guardan en relación a la violencia de género, todo ello después de que en la víspera se confirmara un nuevo caso en Alpedrete, donde un hombre mató a su mujer y posteriormente se suicidó.

Martín ha participado en el minuto de silencio que ha celebrado la Delegación del Gobierno para recordar a esta víctima, y también a otra mujer asesinada en Barcelona, y más tarde ante los medios de comunicación ha calificado la situación de "drama absolutamente insoportable" y que requiere de la mayor "contundencia" por parte de las autoridades.

Así, ha abogado por la "unidad" entre la sociedad, pero también ha exigido a los responsables políticos que pongan fin a esos "silencios" que en algunos casos "parecen avalar algunas teorías negacionistas que algunos hoy, todavía, desafortunadamente, son capaces de verbalizar".

El delegado se ha referido en este punto al alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, quien en la víspera señaló que lo ocurrido no fue un suceso motivada por "odio", sino que aludió al perfil psicológico del varón. Más tarde, el propio alcalde salió al paso a matizar sus palabras y lamentar posibles malinterpretaciones, si bien Martín ha calificado de "gravedad extrema" estas palabras.

Las declaraciones del alcalde recibieron rápidamente respuesta por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que exigió una recitificación o dimisión. Sin embargo, los hijos del matrimonio de Alpedrete han publicado este martes un comunicado en el que agradecen al primer edil su apoyo y apuntan a que hablaba en su nombre.

VIOGÉN Y MESA DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Martín ha aprovechado también la ocasión para arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular, señalando en primer lugar a la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, el "echar balones fuera" al respecto de la violenica de género, y acusando a los 'populares' por no sentarse a la mesa de trabajo para analizar "la evolución de la violencia machista" en la región.

Martín ha asegurado que esta es la "primera obligación" y la primera exigencia que le hace a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La segunda es que "dé instrucciones de inmediato" para poner fin a las "excusas" y conseguir que se incorporen "de inmediato" al Sistema VioGén los más de 30 municipios que cumplen las condiciones y aún no se han adherido al proyecto.

El delegado ha justificado esta demanda en que no se puede seguir "soportando que haya policías locales que no estén coordinadas" para trabajar en la seguridad y protección de las mujeres, pese a que existan mecanismos para ello, como es el citado Sistema VioGén.

EL PSOE EXIGE LA RENUNCIA DEL ALCALDE

Por su parte, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales ha asistido también al minuto de silencio, tras el cual ha defendido ante los medios de comunicación la necesidad de que el alcalde de Alpedrete presente su dimisión por unas palabras que considera "no caben en una sociedad democrática".

Morales ha animado a Ayuso a forzar que Fernández presente su dimisión, y le ha afeado que no haya lanzado ninguna publicación en sus redes sociales ni las de la Comunidad, dice, para denunciar lo ocurrido en Alpedrete.

"Frente a la violencia machista no caben medias tintas", ha manifestado Morales, quien además se ha referido también a VioGén y ha señalado que Alpedrete es uno de esos 30 municipios que cumplen las condiciones para unirse al sistema, pero que aún no lo han hecho.