El delegado del Gobierno insiste en que la Comunidad elude su responsabilidad ante el desahucio de familia de Torrejón

La Comunidad acusa a Martín por estar dispuesto "a cualquier cosa" para "desgastar" al Ejecutivo autonómico y a su presidenta

ALCORCÓN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reiterado este martes en sus acusaciones al Gobierno regional de estar eludiendo su responsabilidad al no dar solución al desahucio en Torrejón de Ardoz, insistiendo en que "quedan 48 horas para que una madre de tres niños esté en la calle".

Así lo ha dicho tras asistir a la Junta Local de Seguridad celebrada en Alcorcón con motivo de las Fiestas Patronales de septiembre, y después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le afeara su "falta de respeto" tras el escrito de Martín en el que pedía a la dirigente regional actuar frente a este desahucio.

El delegado ha remarcado que la Comunidad de Madrid es quien tiene la "competencia absoluta" en esta cuestión, y que por eso reclama la actuación de los consejeros competentes en la materia y, ante su "inacción", en segundo lugar a la propia presidenta autonómica.

Por lo tanto, ha vuelto a exigir que se dé una solución "a la altura" para que esta familia vulnerable no se vea en la calle, que la Comunidad de Madrid responda de una manera solidaria, de una manera humana, de una manera responsable".

Asimismo, ha añadido que es "si es tremendamente grave" que Ayuso ponga el Gobierno de la región en manos de Rodríguez, "todavía es peor las consecuencias que esto tiene", deslizando que el hecho de que el Gobierno autonómico no quiera contestar a su carta es lo de menos frente a la situación de la mujer, víctima de violencia de género, y sus tres hijos.

LA COMUNIDAD INSTA A MARTÍN A RESPETAR A LAS INSTITUCIONES

Ante esto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado al delegado, a quien considera "un mero sanchista" dispuesto a hacer "cualquier cosa" para tratar de "desgastar" al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"No está ejerciendo sus competencias, de hecho le exige a otros lo que es competencia suya que es trabajar para mejorar la seguridad en nuestra región y desde luego lo que no le vamos a consentir es ni una falta de respeto más", ha trasladado en declaraciones a los periodistas en un acto en Cenicientos.

El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha indicado que mientras no haya un delegado que "respete" las instituciones y "las reglas del juego", la Comunidad de Madrid no tendrá "ninguna relación con él" y se limitará a relacionarse con los técnicos de la delegación "para aquello que sea necesario".

"Mientras que este señor siga al frente de la Delegación del Gobierno, no asuma el respeto institucional, no asuma sus competencias, no tenemos nada más que hablar con él", ha zanjado.