El delegado del Gobierno insta al PP a recriminar "de viva voz" las declaraciones del alcalde de Alpedrete

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho este miércoles un llamamiento al Partido Popular para que recrimine "de viva voz" las declaraciones "inaceptables" del alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, al respecto del caso de violencia de género ocurrido el fin de semana en la localidad, donde una mujer fue asesinada a manos de su pareja, que posteriormente se suicidó.

"Deberían recriminarlo de viva voz, no únicamente mediante silencios extraños que hay que interpretar", ha señalado Martín en declaraciones a la prensa, donde además ha subrayado que el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de la capital viene a confirmar que el PP considera lo ocurrido como un caso de violencia de género.

El delegado se ha referido así a unas declaraciones de Fernández a comienzos de semana en las que apuntaba a que lo ocurrido no había sido por "odio", sino que se debía al perfil psicológico del hombre. Más tarde el alcalde salió al paso a matizar sus palabras, si bien los hijos de la pareja fallecida han publicado una carta donde dicen que el primer edil les había dado voz y había dicho "la verdad".

Preguntado precisamente por la ausencia de Vox en ese minuto de silencio, Martín ha señalado que será la propia formación quien tenga que explicarlo, pero que "lo preocupante es que el PP se asimile en tantas ocasiones al discurso de Vox" y que "no sea contundente" en la condena de la violencia de género.

El Gobierno central ha confirmado que lo ocurrido el fin de semana en Alpedrete, donde una pareja de 60 años apareció muerta en su vivienda, es un nuevo caso de violencia de género en el que el hombre mató a su mujer y posteriormente se suicidó. Con esta son ya tres las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.