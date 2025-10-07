El delegado del Gobierno llama a ser "prudentes" con el derrumbe de Ópera, "una catástrofe" en "el tajo"

Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha llamado a ser "prudentes" con el derrumbe del número 6 de la calle Hileras, en Ópera, "una catástrofe" en "el tajo".

"En estos momentos hay alrededor de cuatro personas que están desaparecidas y toda la labor de los servicios de emergencia y de seguridad, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Nacional, están volcados en asegurar esta zona y, por supuesto, en encontrar a esas personas que todavía se encuentran desaparecidas", ha manifestado desde la zona.

Martín ha explicado que "se ha venido abajo el forjado de un edificio que se estaba rehabilitando y esto ha conllevado una caída a plomo hasta el sótano". La zona ha quedado acordonada y desalojada y se irá analizando en qué condiciones se encuentran los edificios vecinos antes de tomar decisiones sobre el regreso de la vecindad.

También ha indicado que es prematuro hablar de qué motivó "este accidente laboral, esta catástrofe en realidad". Lo único que ha podido confirmar es que se trata de "un accidente laboral y presumiblemente las personas desaparecidas estaban en el tajo".