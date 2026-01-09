El delegado del Gobierno pide a la Comunidad que "no desbarate" la "oportunidad" del nuevo modelo de financiación

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ofrece una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). Martín ha analizado la financiación autonómica. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo autonómico para que aproveche el nuevo modelo de financiación autonómica, que brindará a la región unos 2.555 millones adicionales, y ha apelado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que no "desbarate" esta "oportunidad".

Martín ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para detallar el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica en la Comunidad de Madrid, aprovechando además para cargar contra el Ejecutivo autonómico y su rechazo a estas nuevas cuentas, que supondrán un aumento del 9% respecto al sistema anterior.

En su discurso, Martín ha señalado que "la gran pregunta" que queda ahora en la Comunidad de Madrid es saber si estos recursos adicionales se traducirán en una mejora de los servicios públicos o si, por el contrario, el Ejecutivo autonómico encontrará "la puerta para expandir su modelo de desregularización".

En este punto, el delegado del Gobierno ha salido al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular, deslizando que "quizás lo que están demostrando es que no quieren disponer de más recursos para fortalecer los servicios públicos". Así, ha animado al PP a presentar un "modelo alternativo" si este no le agrada.