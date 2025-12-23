El delegado del Gobierno pide prudencia al subir a la Sierra después de que varias familias quedaran varadas en Cotos

Archivo - Varias personas en el Puerto de Cotos, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el fin de semana, la nieve ha obligado a utilizar cadenas en la carretera M-601, en ambos sentidos, a la altura del Puerto de Navacerrada, ya que el espesor - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho este martes un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana tras el operativo desplegado ayer en el Puerto de Cotos, donde varias familias quedaron varadas por la falta de autobuses de regreso de la montaña y tuvieron que ser auxiliadas por la Guardia Civil.

Martín se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa tras hacer balance del año, y ha aprovechado para pedir a los madrileños que extremen las precauciones si acuden a la sierra para disfrutar de la nieve, recordando que "hay que pensar en subir, pero también en bajar".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de ir correctamente equipados, con ropa de abrigo adecuada, el acompañamiento necesario y siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, especialmente cuando se acude con menores.

El delegado ha lamentado la situación en Cotos y ha abundado en que "no era deseada", si bien ha subrayado que se dio una respuesta eficaz por parte de las administraciones. En concreto, ha destacado la movilización de la Guardia Civil, la actuación de la Dirección General de Tráfico y la coordinación con la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para facilitar la evacuación de las personas afectadas.

Martín ha confiado en que esa coordinación entre administraciones se mantenga para "dar respuestas eficaces" ante situaciones similares, reiterando que la prudencia y la responsabilidad son claves para garantizar la seguridad de los madrileños en episodios de nieve en la sierra.

Estas declaraciones se producen después de que en la víspera varias familias se quedaran varadas en el Puerto de Cotos debido a una gran afluencia. En el momento de volver de regreso a la ciudad, el sistema de autobuses desde la Sierra no fue capaz de responder a la gran demanda y se formaron largas colas en la parada.