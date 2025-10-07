El delegado del Gobierno traslada su "cariño" a los familiares de las víctimas del edificio derrumbado en Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios durante su visita al edificio que se ha derrumbado, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Tres personas han resultado heridas en el derrumbe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado un mensaje de "cariño" a los familiares y allegados de las víctimas del derrumbamiento de un edificio en la calle Hileras, en el centro de Madrid, en el que al menos dos personas han fallecido y otras dos se encuentran desaparecidas.

Martín ha publicado un mensaje en su perfil oficial de la red social X en el que ha aprovechado para reconocer el trabajo de los servidores públicos de los servicios de seguridad y emergencias de la región que "una vez más, lo están dando todo" en las calles.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado esta noche que los Bomberos de Madrid han encontrado un cuerpo sin vida en el interior del edificio siniestrado en el número 4 de la calle de las Hileras. Poco después, los servicios de emergencia de la capital han confirmado al localización de una segunda víctima.