MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, han tratado en una reunión celebrada esta mañana posibles mejoras en la seguridad, movilidad y repercusión acústica del festival.

Las tres partes se han emplazado a una próxima reunión en septiembre para hacer balance de este festival y de otros eventos que se celebrarán allí este verano, un encuentro en el que espera que también esté presente un representante de la Comunidad de Madrid.

"Quiero ser optimista y pensar en que en septiembre el Ayuntamiento cumpla y esté en la reunión. Lo importante no es si viene o no el alcalde. Si no quiere cumplir con sus obligaciones, allá él. Lo importante es tratar el asunto de la seguridad de ese espacio y proponer soluciones concretas si se consolida", ha indicado el representante estatal en Madrid.

NUEVO FESTIVAL EN EL IBERDROLA MUSIC

De hecho, en la reunión Carabante ha informado, ante la sorpresa de los presentes, que en ese espacio de Villaverde se celebrará el domingo 14 el Barcelona Beach Festival de música electrónica. "No nos han dado más detalles, ni si tiene la licencia de actividad. Esto refleja la improvisación del Ayuntamiento", ha criticado.

Tras la reunión, el delegado del Gobierno ha criticado la ausencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "ha dado plantón a los vecinos de Getafe, pero también a los vecinos y empresarios de Villaverde". "Pero celebro que hayamos mantenido un encuentro. Allá él si no ejerce su responsabilidad porque nosotros estaremos siempre para trabajar y establecer las cuestiones que entendemos que es preciso abordar de manera coordinada desde el diálogo y el entendimiento", ha indicado.

En ese sentido, Martín ha señalado que se le ofreció que pusiera día y hora a la reunión, sin respuesta por parte del gabinete del Almeida, luego le pasaron tres fechas y, ante la ausencia nuevamente de respuesta, convocaron para hoy. "Todo lo demás son excusas", ha dicho.

Además, no creo que la ausencia de Almeida sea una cuestión de enfrentamiento personal, como le han preguntado los periodistas. "Ninguna. Nuestras responsabilidades es entendernos con quien piensa distinto", ha apostillado.

En la reunión, ha continuado el representante del Gobierno central en Madrid, han analizado lo que sucedió en el Mad Cool del año pasado, pero también los problemas de movilidad y seguridad del concierto Mad Cool, "que hizo que el Ayuntamiento de Madrid decidiera retirar la actividad de licencia para otras actividades". Y ha criticado que tras ello el Consistorio "no ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación".

El delegado ha insistido en que ese espacio "no reúne las mejores condiciones para macroeventos de esta naturaleza, de fenómeno fan, que tienen una entrada y salida del público todos a la vez, ajustada en el tiempo, que provoca un volumen muy importante en una franja de tiempo limitada". Y ha incidido en el despliegue "desorbitado" de agentes de policía nacional y guardia civil en el Mad Cool, "que supone el doble de efectivos de un evento similar al estadio Metropolitano o el triple de los del Wizink Center".

"Si las condiciones fueran diferentes, sería mejor reducir los agentes. También era muy importante escuchar las propuestas de Getafe y las reflexiones de Madrid, cuyas propuestas esperamos lleguen algún día. Si se consolida ese espacio, hay que garantizar que se desarrollen los eventos en las mejores condiciones", ha insistido.

Martín ha criticado la "improvisación" del Ayuntamiento de Madrid respecto al Mad Cool por los tiempos en los que ha aprobado su licencia de actividad y el plan de movilidad. Cree que la reunión sobre el espacio donde se realiza deberían haberla tenido hace muchos meses, "una reunión de trabajo para ver qué perspectivas se tiene y abrir la puerta de una mesa para incorporar las propuestas de distintas administraciones. Trabajar con profesionalidad, perspectiva y rigor es imprescindible", ha manifestado.

ACTUALIZACIÓN DE LEPAR

Francisco Martín también ha planteado a los dos primeros ediles la necesidad de actualizar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) de la Comunidad de Madrid, de competencia regional. "Desde el Gobierno de España estamos a favor que se produzca la mayor actividad empresaria y cultural para Madrid, pero es imprescindible que haga con seguridad jurídica. Esta ley se aprobó hace 27 años y hace unos meses le pedí al consejero de Interior, Carlos Novillo, que se actualizara. Pero en cuatro meses no he tenido respuesta", se ha quejado.

Según ha explicado el delegado, está "profundamente desactualizada" por sus "grandes lagunas en la definición de eventos y condiciones de seguridad, sabiendo el papel de la Policía en cada uno de los eventos".

"Es imprescindible una nueva LEPAR madrileña que cuente con el mayor consenso posible en la Asamblea y la ciudadanía e instituciones. Estoy con total disposición de la Comunidad para trabajar en ello. Esperamos que ese silencio en el que nos mantiene el Gobierno regional se rompa y podemos trabajar en favor de la garantía jurídica para que se pueda desarrollar en las mejores condiciones este tipo de eventos", ha añadido.