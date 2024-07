Getafe critica el "plantón" de Almeida: "Somos quienes recogemos los platos rotos y limpiamos tras la fiesta"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha afeando hoy su homólogo madrileño, José Luis Martínez-Almeida, por no acudir a la reunión sobre el futuro del espacio Iberdrola Music, criticando nuevamente "la falta de coordinación y la improvisación" del Ayuntamiento madrileño sobre el festival Mad Cool que allí se celebrará en unos días, "lo que ha dejado a Getafe en una situación de indefensión".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha participado el delegado del Gobierno en Madrid y convocante, Francisco Martín, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Borja Carabante, Hernández ha asegurado que recibió el plan de movilidad del Mad Cool apenas una semana antes del festival, "lo que demuestra una evidente improvisación por parte del Ayuntamiento de Madrid".

La alcaldesa ha expresado su preocupación por la "afectación negativa" que el evento asegura que tiene sobre los vecinos de Getafe, incluyendo "problemas de ruido" y la necesidad de un amplio despliegue de limpieza y mantenimiento. También de seguridad, que ha cifrado en 10 agentes locales. "Por una fiesta que organiza el Ayuntamiento de Madrid somos nosotros quien recogemos los platos rotos y limpiamos después de la fiesta", ha lanzado.

No obstante, la primer edil getafense ha querido hablar de futuro. "Hemos conseguido salvar el gol 'in extremis' para este año, con una clara voluntad de consenso con el promotor. No sabemos si va a haber más eventos y si Iberdrola Music se va a quedar como un espacio estable de eventos. Por eso, necesitamos sentarnos con Almeida, que hoy no ha venido lo que significa minusvalorar a los vecinos de Getafe", ha apostillado.

PLANIFICACIÓN CONJUNTA PARA FUTUROS EVENTOS

La alcaldesa de Getafe ha subrayado la necesidad de sentarse a dialogar y planificar conjuntamente futuros eventos. Entre las propuestas de Getafe, se incluyen la instalación de apantallamiento acústico en la M-45 para reducir el impacto del ruido en las viviendas cercanas y la creación de una parada de Metro cercana al espacio del festival para mejorar la accesibilidad y movilidad. Además, ha pedido un paso provisional que una Getafe con Madrid.

Asimismo, Hernández ha insistido en que no considera el espacio actual como idóneo para celebrar macroconciertos debido a su proximidad a zonas residenciales. Sin embargo, si el recinto de Iberdrola Music se consolida como un espacio estable para eventos, ha exigido que se ofrezcan "todas las garantías necesarias a los vecinos de Getafe".

"Getafe lo ha tenido claro y lo ha mostrado al Ayuntamiento y al promotor. Creemos que no es el espacio idóneo para celebrar estos macroconciertos porque están cerca de viviendas. Pero si se queda, hay que ofrecer todas las garantías a Getafe. Una de las cuestiones perversas es que ni otorga la licencia ni impone las condiciones, y si como sucedió el año pasado se superan los niveles de ruido en viviendas de la ciudad de Getafe, el Ayuntamiento no puede sancionar. Es un efecto perverso y ahora desde el Ayuntamiento de Madrid quieren poner de perfil. Y desde Getafe no lo podemos consentir", ha denunciado.

Por último, la alcaldesa ha instado a la Comunidad de Madrid a involucrarse más activamente en la planificación y regulación de estos eventos, "dado que patrocina el festival y tiene competencias importantes en esta área".