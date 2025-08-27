Delegado pide al Ayuntamiento de Valdemoro incorporarse al Sistema VioGén para "fortalecer la protección de mujeres"

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido al Ayuntamiento de Valdemoro, que se incorpore al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) para "fortalecer la protección de las mujeres".

Lo ha pedido en la Junta Local de Seguridad de la localidad, donde se ha reunido con el alcalde, David Conde Rodríguez, donde ha recordado que en el municipio hay "más de 200 mujeres de casos activos de violencia de género".

"El Ayuntamiento debe hacer todo lo posible para fortalecer la protección de estas mujeres y aprovechar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para una protección más eficaz de las mujeres víctimas de violencia de género", ha remarcado.

Martín ha vuelto a tender la mano al alcalde y al Consistorio para su incorporación al Sistema VioGén para una colaboración entre las Fuerzas Superiores de Seguridad, la Policía Local y la Guardia Civil en favor de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.