El delegado recuerda que la zona del Iberdrola Music sigue sin mejoras de seguridad que posibiliten eventos como MadCool

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALCOBENDAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno ha recordado este lunes que el entorno del recinto Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde, sigue sin ninguna mejora en materia de seguridad que posibilite la celebración de eventos con plenas garantías como el MadCool, por el que precisamente el Ayuntamiento de Getafe ha presentado alegaciones.

Getafe ha presentado este mismo lunes un histórico de mediciones que "certifican el impacto insoportable sobre el municipio" y exige garantías de movilidad y acústicas. El recinto se ubica en Villaverde pero a escasos metros del término municipal getafense y algunas zonas residenciales, que advierten de exceso de ruido y alteraciones a la movilidad.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha advertido a Getafe de que "no va a parar" el MadCool aunque ha reconocido que técnicos del Consistorio madrileño estudiarán las alegaciones presentadas contra la licencia del festival.

En este contexto, y en declaraciones a la prensa desde Alcobendas, Martín ha lamentado que el entorno del Iberdrola Music "sigue exactamente igual" a pesar de sus continuas reivindicaciones para adaptar esta zona para la celebración de grandes eventos, como el propio MadCool o la residencia de once concierto que la cantante colombiana Shakira llevará a cabo en septiembre.

"No han hecho absolutamente nada, vamos a ver si de ahora en adelante son capaces de hacer algo. Van pasando las semanas y los eventos se van acercando. Y eso desde la perspectiva de la seguridad, de la movilidad, creo que para todos estos eventos está más que demostrada la necesidad de una coordinación con el municipio de Getafe", ha manifestado el delegado del Gobierno.

En este sentido, Martín ha apelado directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al propio Carabante y les ha pedido "menos soberbia y más responsabilidad" porque, insiste, "no han dado ninguna solución" y un año más las administraciones se enfrenta "a los mismo problemas" con este recinto "fruto de su dejación y de su falta de responsabilidad".