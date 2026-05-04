Delegado reprocha a Ayuso su viaje a México para "ir a misa" y "pagar un pastizal" por promocionar Madrid en una feria

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, tras la reunión con entidades colaboradoras del proceso de regularización extraordinario de personas migrantes, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado este lunes contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su viaje de diez días a México para "ir a misa" y "pagar un pastizal" para promocionar la Comunidad de Madrid en la Feria Nacional de San Marcos, en la mexicana ciudad de Aguascalientes.

"No sé hasta qué punto el viaje de diez días de la señora Díaz Ayuso a México va a traer algún tipo de beneficio a los madrileños. El que vaya allí a misa, el que se pague un pastizal para que se le reconozca a Madrid en una ferie de un municipio concreto", ha reprochado Martín en declaraciones a la prensa desde Parla.

El delegado del Gobierno ha acusado a Ayuso de "activar" estas cuestiones "con el dinero de todos los madrileños" a pesar de que tiene dudas del "rédito que le va a traer" estas acciones a la región, por lo que ha animado a la presidenta a estar sobre el terreno y "construir soluciones".

"En eso no ha estado nunca la señora Díaz Ayuso. También está en México, está en Miami cada dos por tres, está en cualquier sitio, menos en Madrid", ha añadido Martín, apuntando que la región "necesita un gobierno que atienda a los servicio públicos" y las "necesidades de las personas que más lo necesitan".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició este mismo domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo encaminada a "intensificar" las relaciones económicas y culturales y que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.