Delegado traslada su cariño a los familiares de los fallecidos en el derrumbe y agradece labor de emergencias

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado su cariño a los familiares de los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, agradeciendo la labor de los servicios de emergencias que han participado en el operativo de rescate.

"Toda nuestra solidaridad para con ellos y sobre todo con sus allegados", ha destacado Martín tras asistir a un desayuno informativo esta mañana.

El delegado ha querido transmitir "el mayor agradecimiento a los servicios de seguridad y emergencias que una vez más lo han dado todo, lo han seguido dando todo durante toda la noche hasta encontrar a estas cuatro personas desaparecidas".

Igualmente, ha hecho hincapié en "la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo, la importancia del papel que todas las administraciones deben tener para velar por la seguridad en los puestos de trabajo y también las empresas". "Entre todos debemos hacer lo posible para que noticias como la de ayer no puedan volverse a repetir", ha recalcado.

Por último, ha detallado que las cuatro personas fallecidas estaban trabajando para "la misma empresa dentro de esta obra con cometidos diferentes y a los cuatro, desafortunadamente, ayer les pilló ese derrumbe y terminó con sus vidas".