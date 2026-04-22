Delegado ve "inaceptable" el rechazo de la Comunidad a un Plan Estatal de Vivienda que "triplica" recursos para Madrid

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado este miércoles el "intolerable" rechazo de la Comunidad de Madrid al Plan Estatal de Vivienda anunciado esta semana por el Ejecutivo central y que "triplica" los recursos destinados a la región.

"Se triplican los recursos disponibles para Madrid, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) lo rechaza. Desde luego creemos que eso va absolutamente en la línea equivocada", ha manifestado ante los medios de comunicación desde la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El delegado ha abundado en que la iniciativa estatal busca "afrontar con más recursos" el problema de la vivienda en España, que se ha convertido en "la principal dificultad para los españoles en su día a día", pero "especialmente" en Madrid.

En esta línea, ha acusado a Ayuso de "seguir apostando por dar cobijo a la especulación y no por das facilidades al acceso a la vivienda a los jóvenes y a las personas que más lo necesitan" frente a un Ejecutivo central que sí apuesta por esto "a pesar de las trabajas que quiera poner la señora Ayuso".

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, salió al paso para rechazar un plan que llega tarde, se ha hecho "de espaldas" a las Comunidades Autónomas y que se concibe como instrumento para "recentralizar competencias que son claramente autonómicas".

Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso ha dado 'luz verde' a su Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda que busca ampliar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción permitiendo más edificabilidad y reduciendo las trabas administrativas.