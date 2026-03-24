El delegado ve en la regulación de pisos turísticos de la Comunidad un "trampantojo" de Ayuso en materia de vivienda

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha rechazado la posible regulación por parte de la Comunidad de Madrid de las viviendas de uso turístico (VUT), la cual considera un "trampantojo" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para no abordar el problema de la situación de la vivienda.

"No está abordando la cuestión real que no preocupa a todos, o que nos debería preocupar, en relación a los pisos turísticos", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa, donde ha puesto el foco no en los VUT legales, sino en el otro "90% del parque turístico de viviendas" que es "ilegal" y sobre el que hay que actuar.

Para el delegado, Ayuso "no está abordando" la situación ni poniéndole coto a la "turistificación de Madrid", sino que, al contrario, está "apostando por la 'miamización'" de la región. "Le pedimos que atienda y ponga soluciones sobre la mesa para abordar este drama", ha aseverado.

En este sentido, a la hora de dar posibles soluciones al problema de la vivienda en la región y la ciudad de Madrid, Martín ha recordado que el Gobierno autonómico "se ha negado a la aplicación de la ley de la vivienda" a pesar de que "multitud de ayuntamientos" han solicitado la declaración de zonas tensionadas que recoge la norma.

Finalmente, Martín ha hecho un alegato en favor de la "responsabilidad" y la colaboración institucional para garantizar el derecho a la vivienda, "que hoy por hoy supone el principal problema para los madrileños". "El gobierno de España está en eso, ojalá también podamos contar en algún momento con el apoyo de la Comunidad de Madrid", ha remachado.

La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno de este miércoles una actualización del decreto que regula las VUT con la que fija por primera vez el tamaño mínimo de las estancias y permite a los ayuntamientos limitar su presencia por edificio, área o zona.