Delegados de CCOO apoyan a los aspirantes a profesor en todos los tribunales de oposiciones que se inician hoy

Delegados de CCOO acompañarán a los aspirantes a las plazas de profesorado de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad de Madrid y estarán presentes en todas las sedes de Tribunales para garantizar que todo el proceso se realice con todas las garantías y apoyar a los opositores en lo que puedan necesitar.

Hoy se ha iniciado el proceso selectivo para los cuerpos de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial de la educación pública en Madrid. Un número de 20.629 opositores y opositoras están llamados a la primera prueba del proceso selectivo.

Distribuidos en 112 especialidades y en 74 sedes que albergan a 260 tribunales en toda la región, están convocados a opositar por una de las 2.200 plazas ofertadas, de las que 1.774 son para profesorado de Secundaria, 32 de Escuela Oficial de Idiomas, 287 de Técnicos de FP, 66 de Música y Artes Escénicas, 30 de artes Plásticas y Diseño y 11 de Maestros de taller artes Plásticas y Diseño.

Esta convocatoria, con una ratio media de opositor/plaza de 9.37, da un paso para reducir el porcentaje de interinidad en la educación pública de la región. Aunque para CCOO este paso "es insuficiente porque el Gobierno de Madrid ha optado por no cumplir el II Acuerdo por el empleo firmado por las organizaciones sindicales con el Gobierno de España al no convocar todas las plazas que hubiera sido posible". "Por ello, no se avanza de forma decidida en la estabilización del empleo y en bajar la tasa de interinidad al 8 por ciento", consideran.

Por otra parte, el sindicato ha criticado que esta convocatoria se inicia "precedida por un proceso tortuoso jalonado por numerosas incidencias y reclamaciones en los diferentes momentos".

Así, han mencionado la publicación de la convocatoria en dos fases, la ausencia de distribución de las plazas exactas todas las especialidades, los "numerosos errores" de los listados de admitidos provisionales y definitivos, el retraso en conocer las sedes, la distribución entre los aspirantes en los tribunales y otros aspectos técnicos, así como la publicación de los criterios de evaluación "apenas dos días antes del primer examen".

"Todos ellos ejemplos de los errores de gestión y de la incompetencia de la Consejería que se ha negado a negociar las cuestiones técnicas y a escuchar a las organizaciones sindicales representantes del profesorado", se ha quejado CCOO.

Además, han recordado que han tenido que presentar ante la Consejería reclamaciones para exigir que se garanticen los derechos de las mujeres aspirantes embarazadas o con menores lactantes, así como resolver diversas incidencias "consecuencia de la falta de previsión y deficiente organización de la Consejería de Educación".

Un caso extremo se ha producido en la especialidad de Educación Física en la que a última hora de la tarde de ayer seguía habiendo informaciones contradictorias sobre las pruebas convocadas, "poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las personas aspirantes", han denunciado.

Por todo ello, CCOO de Madrid, a través de sus delegados de la Federación de Enseñanza, está asistiendo al colectivo en todas y cada una de las 74 sedes de tribunales, "velando por la transparencia del proceso y apoyará con asistencia jurídica en aquellos casos en lo que sea necesario".