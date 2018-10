Delegados de CCOO mantendrán "de momento" el encierro hasta el lunes y exigen a Educación reunirse cuanto antes

Publicado 22/06/2018 14:36:32 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de CCOO en las Juntas de Personal de la enseñanza pública mantendrán el encierro "de momento" hasta el lunes y exigen a la Consejería de Educación reunirse lo antes posible.

Así lo han declarado los delegados del sindicato en una rueda de prensa ante los medios de comunicación en la Escuela sobre Marginación vinculada a la Parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías, donde permanecen encerrados desde este jueves para reclamar el cumplimiento del acuerdo sectorial, plazas de nuevos profesores de apoyo y una reducción de la interinidad de los docentes.

Durante el encuentro, la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha indicado que la Consejería de Educación le ha propuesto una reunión para finales de junio, por lo que desde el sindicato mantendrán el encierro "de momento" hasta este lunes y valorarán la propuesta y "presionarán" para que dicha reunión se produzca cuanto antes.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que está reunión para finales de junio ya estaba prevista con anterioridad y será con los miembros de la mesa sectorial, mientras que la fecha concreta del encuentro tendrá que acordarse con el resto de sindicatos.

El delegado de CCOO Sócrates Quintanar ha explicado que el acuerdo sectorial se terminó de negociar el 21 de junio de 2017 y se firmó el 9 de enero de 2018 pero a día de hoy "sigue sin cumplirse".

En concreto, desde el sindicato señalan que el acuerdo está incumpliendo el compromiso de 2.800 nuevas plazas para profesores en Infantil, Primaria y Secundaria --1.200 plazas para este año --.

Por otra parte, el delegado Guillermo Silva ha explicado que en la región hay centros de Infantil y Primaria que "no tienen efectivos suficientes para cubrir las bajas de los compañeros" y están en una "situación límite".

Entre otras reclamaciones aseguran que existe un compromiso para incrementar el salario de los docentes que el Gobierno regional "no ha implementado" y piden una reducción del ratio de alumnos por clase. También aseguran que desde el Gobierno regional "no reciben ni atienden" al sindicato.

Asimismo, reclaman que las sustituciones del profesorado sean "inmediatas" porque "no es de recibo que un centro este tres semanas esperando a un sustituto" y un plan de empleo para los próximos tres años que contemple una reducción de la tasa de interinidad del 22 por ciento actual a un 8 por ciento y las reivindicaciones salariales. También han pedido al Gobierno nacional la derogación del Real Decreto-Ley 14/2012.

"En definitiva, reivindicamos el cumplimiento de lo firmado porque aquí lo que no vale es firmar, hacerse la foto y luego sí te he visto no me acuerdo", ha agregado Silva.

Por su parte, una de las portavoces del colectivo, Silvia Casado, ha indicado que el acuerdo sectorial debería haberse puesto en marcha para el curso 2017-2018 y desde CCOO no están "dispuestos" a llegar a septiembre y que no se hayan cumplido los compromisos del acuerdo.

UN ENCIERRO "NADA JUSTIFICADO"

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han explicado que el encierro de los delegados "para nada está justificado" y no comparten ni entienden sus motivos.

Así, aseguran que desde el Gobierno regional están cumpliendo "escrupulosamente todos y cada uno de los puntos que vienen recogidos en el acuerdo educativo sectorial firmado con los sindicatos" y recuerdan que este acuerdo "no se producía en nuestra Comunidad desde hacía 12 años y que salió adelante gracias al trabajo y al esfuerzo de todos".

"Tal y como se recoge en ese acuerdo, este curso se han incorporado 600 profesores, y para el curso 2018-19 se incorporarán otros 800. Lo harán en septiembre, lógicamente, con el comienzo del curso", señalan las mismas fuentes, que defienden que el Gobierno regional siempre ha mantenido "una postura conciliadora y de diálogo con la comunidad educativa desde el comienzo de la legislatura" y los sindicatos "son los primeros que pueden dar buena cuenta de ello".