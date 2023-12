Deporte y Urbanismo analizarán la posibilidad de instalar señalización nocturna en circuitos de corredores del Retiro

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejalía delegada de Deportes, con Sonia Cea al frente, y el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, capitaneada por Borja Carabante, analizarán la posibilidad de instalar señalización nocturna en los circuitos de corredores del Retiro y otros parques.

Así se ha comprometido Cea en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte ante una sugerencia planteada por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal "en aras de fomentar la práctica del deporte". El edil ha recordado que, a propuesta de su grupo, el Pleno de Cibeles de marzo de 2021 aprobó la declaración del sector de las instalaciones deportivas y gimnasios privados como de especial interés o utilidad municipal.

Según datos de la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos Privados, aportados por Vox, sólo el 11,6% de la población es usuaria de un gimnasio. "No todo el mundo puede permitirse pagar una cuota mensual en un servicio al que el Gobierno de la Nación le sigue manteniendo un IVA del 21 por ciento", ha arremetido Martínez Vidal.

Por eso el Ayuntamiento de Madrid "tiene la obligación de facilitar el uso de los grandes parques para los miles de madrileños que diariamente salen a correr y a practicar el deporte en la calle".

"Salir a correr es una práctica cada vez más extendida y los parques, empezando por el Retiro, no están acondicionados para ello. Interesa señalizar los circuitos, marcar los kilómetros, igualar el suelo sobre el que se iluminarán adecuadamente esos itinerarios", ha enumerado.

Vox cifra estas actuaciones como algo "no especialmente costoso", iniciativas ya existentes en Berlín, Londres o Nueva York. Sonia Cea le ha recordado que la iluminación de los circuitos y de los parques no corresponde a su área, sino que la competencia es de Urbanismo.

"Que no tengamos competencia obviamente no quita para que nos preocupe. Ya le hemos pedido una reunión a Borja Carabante para tratar este tema", ha desvelado, después de pedirle a Vox un listado con aquellos parques que consideran que no se cumplan unas condiciones seguras para realizar la práctica deportiva. Cea ha constatado que cada día hay "más madrileños que practican el running y también más mujeres que deciden correr por las calles".