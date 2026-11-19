Operativo contra drogas en la Cañada Real - AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial intervino a comienzos de semana en varias edificaciones en la Cañada Real, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, tras comprobar que en su interior se llevaban a cabo operaciones de compra venta de sustancias estupefacientes, tras lo que se derribaron las construcciones.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes a escasos metros del barrio Covibar de Rivas y tras el operativo el Ayuntamiento, en colaboración con la Guardia Civil y por instrucción del Juzgado de lo Penal, inhabilitó estas parcelas, donde además se encontró material robado, como cables de cobre.

Así, el Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que se personará como acusación en este procedimiento "para defender a los vecinos" de Rivas frente a quienes se dedican al tráfico de sustancias estupefacientes en la Cañada Real.

En este sentido, el concejal del Barrio Oeste y portavoz del Gobierno municipal, José Luis Alfaro, ha señalado que la corporación municipal seguirá "colaborando con la Guardia Civil en la persecución de delitos como el tráfico el tráfico de drogas", al que van a "plantar cara con todas las armas legales"