Desalojada la glorieta de San Bernardo tras identificar a un hombre que portaba una granada de la Guerra Civil

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La glorieta de Ruiz Giménez, conocida como la de San Bernando, en Madrid ha sido desalojada este martes por la tarde después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan identificado a un hombre de unos 60 años que estaba quemando contenedores y portaba una granada que parecía ser de la época de la Guerra Civil española.

Según ha avanzado el diario 'El Mundo' y ha confirmado a Europa Press un portavoz de la Policía Nacional, la plaza ha sido desalojada pasadas las 14 horas cuando se ha recibido una llamada por parte de agentes de Policía Municipal solicitando colaboración tras identificar a un individuo que estaba quemando contenedores.

En un cacheo superficial, los agentes han encontrado una granada de mano, por lo que se ha acordonado la zona de manera preventiva. Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) han intervenido el dispositivo, y junto a ellos han colaborado miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El hombre comentó que la granada que portaba era de su padre, de la Guerra Civil, y los técnicos comprobaron que el dispositivo podría coincidir con los de la época. El hombre ha acabado detenido por un delitos de daños, desórdenes públicos y de depósito de arma de guerra.