Desalojada de madrugada una fiesta en un pub de Arganzuela con clientes sin mascarilla y fumando en cachimbas

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid desalojó la madrugada del domingo una fiesta clandestina en un pub del distrito de Arganzuela donde había clientes sin mascarilla y fumando en camchimbas, entre otras cuestiones, ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas de este domingo en la calle Cáceres. Los vecinos avisaron a la Policía Municipal por las molestias que causaba un local que contaba con licencia de bar especial que tenía el cierre medio echado, que subía y bajaban para el acceso o la salida de clientes.

A su llegada, los agentes encontraron en su interior una veintena de personas que no cumplían las medidas sanitarias, entre ellas que no llevaban mascarillas, no respetaban la distancia de seguridad y muchos fumaban en cachimbas en el interior, por lo que 19 personas fueron denunciadas.

Además, los policías interpusieron cuatro actas por delito contra la salud pública a cuatro clientes por consumo y posesión de marihuana y 'cristal'. Y efectuaron una denuncia a los dueños del establecimiento en base a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) por incumplimiento de horarios.