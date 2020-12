Desalojada otra ruidosa fiesta en un piso de alquiler turístico en Centro con más de 20 jóvenes

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado esta madrugada una ruidosa fiesta en un piso de alquiler turístico del madrileño distrito Centro, donde había 22 jóvenes de origen extranjero, ha adelantado la 'Cadena Ser' y han confirmado a Europa Press fuentes vecinales.

La fiesta comenzó anoche en un apartamento del número 22 de la calle Desengaño, de poco más de 40 metros cuadrados. Debido al gentío y al excesivo ruido que provocaban, los residentes llamaron al 092 sobre la 1 de la madrugada. Tres agentes llegaron y advirtieron que pese a los que comentaban los inquilinos, había más de 6 personas no convivientes en la casa, alguno prohibido por la normativa antiCovid.

Por ello, procedieron a desalojar la fiesta y filiaron a 22 personas, todos veinteañeros de origen europeo. De hecho, algunos vecinos se quejan de que estas personas ni el organizador de la fiesta no fueron denunciados porque no son españoles, algo que no ha sido confirmado por las autoridades policiales.

Además, los residentes del edificio aseguran que una vez marchó la Policía algunos continuaron la juerga hasta las cinco de la mañana. Y denuncian que, como represalia, les llenaron el ascensor de escupitajos y porquería. Por ello, se han puesto en contacto con el propietario del piso en cuestión.

"Criticamos que no se pongan denuncias a estas personas y que ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Junta Municipal del Distrito Centro están haciendo nada para controlar estas fiestas ilegales en viviendas de uso turístico, que están perjudicando la convivencia vecinal y que ponen en riesgo la salud de todos", ha manifestado hoy uno de los afectados.

Son muchas las fiestas que se están produciendo en alquileres turísticos desde que ocurrió la pandemia. De hecho, ante la falta de visitantes extranjeros, algunos están siendo alquilados para encuentros de jóvenes más allá de la medianoche, cuando entra en vigor el toque de queda.

El fin de semana pasado los agentes municipales intervinieron en otra fiesta en un piso de este estilo situado en la calle Arenal número 8, también en pleno centro de la capital. Fueron detenidos cuatro jóvenes, en este caso españoles, que habían ingerido gran cantidad de alcohol y quizá de otras sustancias, por agredir a las policías actuantes y 24 fueron denunciados por incumplir las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.