Desalojadas de manera preventiva ocho viviendas de una corrala en Puente de Vallecas por riesgo de derrumbe

Archivo - Imagen de archivo de un bombero - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado de manera preventiva ocho viviendas de una corrala en Puente de Vallecas por riesgo de derrumbe.

Los efectivos de Bomberos fueron requeridos este sábado en la citada corrala, ubicada en el número 47 de la calle Monte Oliveti, y, tras comprobar el estado del inmueble, procedieron al desalojo preventivo, según han informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

En concreto, se trata de un inmueble construido en 1910 y sobre cuyo estado general se había alertado en varias ocasiones. En total, han sido desalojadas ocho viviendas ubicadas en el edificio, con una planta baja y dos más en altura, al apreciar que presentaba daños estructurales.

Los inquilinos de estas viviendas han sido realojado por el Samur Social del Ayuntamiento. Los vecinos del inmueble, parte del cual estaba siendo rehabilitado, habían alertado del estado ruinoso de las instalaciones.