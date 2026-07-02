Desarticulado en Fuenlabrada un grupo criminal dedicado al robo de patinetes eléctricos y bicicletas

POLICÍA NACIONAL

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de patinetes eléctricos y bicicletas estacionados en zonas habilitadas para ello en gimnasios, centros comerciales, estaciones de transporte o incluso comunidades de propietarios de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Entre los detenidos se encuentra el cabecilla del grupo, que se encargaba de recibir solicitudes de ciudadanos para llevar a cabo los hurtos, orquestando después las acciones necesarias para la comisión de los hechos delictivos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Las pesquisas arrancaron el pasado mes de mayo, cuando la Policía tuvo conocimiento de varias sustracciones de bicicletas y patinetes en Fuenlabrada, siempre bajo el mismo 'modus operandi', en horario diurno y normalmente en zonas públicas, lo que obliga a los sospechosos a actuar en apenas unos minutos.

MISMO 'MODUS OPERANDI'

El 'modus operandi' consistía en que el cabecilla del grupo recibía la llamada de los particulares en las que le solicitaban que les consiguieran una bicicleta o patinete concreto que previamente habían visto en un lugar específico de la citada localidad madrileña.

Tras esto, el jefe se ponía en contacto con los otros dos hombres quienes, tras identificar el objeto, cortaban las cadenas que amarraban los vehículos con unas cizallas que escondían en mochilas o incluso en el interior de sus pantalones y de las que se deshacían en arbustos de la zona.

Posteriormente, los vehículos robados eran llevados al local regentado por el jefe del grupo criminal, que era el encargado de llevar a cabo la venta de los mismos. En una de las ocasiones, fue una de las víctimas quien se percató de que su bicicleta robada en su gimnasio, estaba expuesta en el escaparate de uno de estos locales.

Por todo ello, el pasado día 8 de junio, se llevó a cabo la entrada y registro del local en el que eran guardados todos los objetos sustraídos, pudiendo ser entregados a sus legítimos propietarios. Igualmente, se llevó la detención de tres personas como presuntos responsables de once delitos de hurto y receptación, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

UN CUARTO DETENIDO

Además, en una operación paralela se detuvo también a otro sospechoso encargado de utilizar plataformas de compraventa de artículos de segunda mano para contactar con las víctimas y sustraer los objetos tras ganarse su confianza.

Las investigaciones comenzaron en mayo, cuando la Policía tuvo conocimiento de varias personas que denunciaban la sustracción de sus patinetes eléctricos tras haberlos publicitado en plataformas de segunda mano.

El 'modus operandi' consistía en concertar citas con las víctimas y, tras ganarse su confianza, solicitar probar los patinetes dejándoles su número de teléfono como contacto. Posteriormente, el sospechoso abandonaba el lugar y nunca regresaba, cortando además todo tipo de comunicación con las víctimas.

Finalmente se pudo constatar que este sospechoso había llegado a cometer hasta cuatro hechos delictivos, procediéndose entonces a su detención el pasado mes de junio como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio.

En total, entre ambas operaciones, se ha detenido a cuatro personas y se han logrado esclarecer 16 hechos delictivos.