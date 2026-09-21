Desarticulan una organización que estafó más de 90.000 euros con denuncias falsas de equipaje perdido en Barajas

Archivo - Cintas transportadoras de maletas en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 10 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El gestor de los aeropuertos Aena tiene programados desde el pasado martes, 5 de diciembre, hasta hoy, 10 de diciembr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar a 22 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a estar a aerolíneas reclamando equipajes que supuestamente habían perdido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo, cuando una aerolínea se percató de que tenía hasta 71 reclamaciones por pérdida de equipaje, por un valor de entre 1.500 y 1.800 euros cada una, superando un total de 90.000 euros en pérdidas.

Todas las reclamaciones tenían un nexo común, pues siempre se usaba el mismo número de teléfono o correo electrónico de contacto con el presunto damnificado, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas permitieron averiguar el 'modus operandi' del grupo, que facturaba equipajes en vuelos nacionales de bajo coste tras los que reclamaban falsamente que se les habían extraviado las maletas. Para esto se servían de menores de edad, quienes se encargaban de sacar las maletas del aeropuerto mientras un miembro de la familia mayor de edad interponía falsamente la reclamación.

Una vez que la compañía realizaba las comprobaciones oportunas y no encontraban el equipaje, procedían al abono correspondiente. Los investigados ya han pasado a disposición judicial, la mayoría de ellos con antecedentes previos.