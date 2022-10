Desconvocada de forma definitiva la huelga por el modelo de urgencias extrahospitalarias sin el apoyo de Amyts

Los médicos anuncian una convocatoria de huelga

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El comité de huelga ha anunciado que desconvoca de manera definitiva el parón indefinido previsto para los profesionales que iban a prestar sus servicios en los 80 centros de atención 24 horas que desde este jueves se encargarán de atender las urgencias extrahospitalarias en la región, aunque el sindicato Amyts se ha descolgado del acuerdo y ha anunciado una huelga de facultativos.

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad acordaron suspender la convocatoria de huelga durante 48 horas para consultar con los trabajadores afectados el documento de compromisos alcanzado con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero para implantar un modelo transitorio hasta final de año.

Durante una reunión este miércoles, cuatro de las organizaciones (CC.OO, UGT, CSIT Unión Profesional y Satse) han trasladado a la Consejería el respaldo a este principio de acuerdo, que establece un periodo transitorio de dos meses para seguir negociando el modelo estructural y retributivo, y su apoyo a la desconvocatoria de huelga, mientras que Amyts ha roto la unidad y ha anunciado la convocatoria de una huelga de facultativos.

En concreto, el sindicato médico ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de abrir estos 80 centros de atención 24 horas con la mitad de personal, es decir, con los profesionales que atendían los 40 Servicios de Atención Rural, algo que, además, advierten, afectará a la atención asistencial que se presta a los ciudadanos.

En este sentido, fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que en los próximos días se registrará la convocatoria de huelga de facultativos del Summa 112 y de los SAR, a la que estarán llamados más de 200 médicos.

El principal escollo para este sindicato es que los médicos de los SUAP cerrados durante la pandemia no tengan opción a elegir uno de sus antiguos SUAP para desarrollar su actividad asistencial y la falta de garantía de que la jornada complementaria voluntaria siempre será no obligatoria, aún en el caso de ausencia de voluntarios para su cobertura. Según han explicado, se han puesto soluciones encima de la mesa a la Consejería que no han sido aceptadas.

PERIODO DE TRANSICIÓN

En cualquier caso, la desconvocatoria de huelga ha sido apoyada por el resto de organizaciones, que en un comunicado conjunto se han felicitado de que se haya conseguido "frenar la implantación de un modelo" que "lesionaba gravemente los derechos de los trabajadores".

Al término del encuentro, Juan Antonio Hervas, enfermero y miembro del comité de huelga por Satse Madrid, ha explicado que "aunque no es el acuerdo" que más gustaría "sí supone un punto de inflexión para la negociación" de un modelo "adecuado" para estos centros.

El principio de acuerdo contempla un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre para establecer la reorganización de la atención urgente extrahospitalaria en los que el modelo será evaluado para estudiar su funcionamiento y, en su caso, establecer modificaciones.

De este modo, durante noviembre y diciembre se establecerán unas condiciones laborales para los casi 700 trabajadores de los antiguos SAR y SUAP que prestarán su labor en estos 80 centros de atención 24 horas que configurarán la atención urgente extrahospitalaria desde el próximo jueves, día 27.

"Vamos a sentarnos a negociar cuestiones sobre movilidad interna, dotación de los recursos, cómo tienen que organizarse para que la ciudadanía tenga seguro una asistencia sanitaria urgente en condiciones, dotación y condiciones laborales de los trabajadores para que no se vean afectados", ha explicado el portavoz de Satse.

Entre otros, el comité de huelga ha subrayado que "se ha logrado evitar los problemas que las medidas transitorias del modelo podrían causar en la actividad de los centros de salud y con ello para este período transitorio se ha salvado la Atención Primaria".

Así, ha subrayado que no se utilizarán efectivos de los centros de salud para cubrir la jornada ordinaria de los nuevos dispositivos, la cobertura voluntaria de la actividad complementaria de los nuevos dispositivos no repercutirá en Atención Primaria, porque su autorización estará supeditada a la cobertura de las ausencias de los profesionales en el Centro de Salud con suplentes y la jornada que hagan los profesionales SAR/SUAP será considerada como ordinaria siempre que sea obligatoria y, por lo tanto, computable para la jornada anual.

Durante estos dos meses, se realizará una asignación provisional a los centros y, en paralelo, se negociará en la Mesa Sectorial de Sanidad el modelo definitivo de adscripción de trabajadores, de la que ya no formará parte el sindicato médico. A ello se sumará un análisis de datos de actividad asistencial para cada centro con el objetivo de determinar la cobertura necesaria de horarios, profesionales y plantillas.

JORNADA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA

En el documento de compromisos alcanzado entre ambas partes para estos dos meses se establece que la jornada laboral de estos sanitarios será de 1642.5 horas, frente a las 1.536 horas anuales actuales, con una jornada ordinaria de 274 horas y una planificación de 14 días. Los sábados y festivos se cubrirán en jornada complementaria que se ofertará a voluntariedad entre los profesionales en el ámbito de Atención Primaria de la categoría correspondiente.

En caso de no alcanzar las horas anuales de jornada ordinaria, de lunes a viernes y domingos, se cubrirán los déficits a través de retenes que se establezcan y cuyo modelo se negociará también en Mesa Sectorial, en la que también se abordarán otras cuestiones sobre modificaciones normativas que puedan afectar al proceso de movilidad definitivo, como la entrada en vigor de Ley Ómnibus, o la jornada de 35 horas que reclaman los sanitarios.

Aunque la Consejería ya ha avanzado en reiteradas ocasiones que no se contratará más personal para atender estos centros, sí se ha comprometido a agilizar la resolución de los procesos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de médicos de familia, médicos de urgencia y emergencia, enfermeros de urgencia y emergencia y celador.

En cuanto a los horarios, la puesta en funcionamiento de estos centros no modificará el actual horario de los centros de salud. Estos centros 24 horas tendrán un horario de 15 a 8 horas en centros donde no hay Atención Primaria en turno de tarde y de 17 a 8 horas en aquellos en los que cierra a las 21 horas de lunes a viernes y las 24 horas durante los fines de semana y festivos, y se reforzará el servicio en casos de mayor demanda.

Cuando la cobertura por parte de los profesionales genere la libranza posterior a la jornada, la ausencia deberá ser autorizada por el centro y contar con la supervisión de la dirección asistencial.

MODELO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

La propuesta del Ejecutivo madrileño para la atención de la urgencia extrahospitalaria pasa por la apertura a partir del jueves, día 27, de 80 centros de atención 24 horas. Esto supone recuperar los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia y mantener los 40 Servicios de Atención Rural (SAR), el Punto de Atención Continuada (PAC) de Fuencarral, así como el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.

Estos recursos dependerían directamente de Dirección General de Atención Primaria -excepto el CUE de El Molar, que seguiría dependiendo del Summa 112-- y estarían dotados de médico, enfermera y celador, siendo de 2 de enfermería cuando haya refuerzo.

De esta forma, las urgencias en la región estarán cubiertas en estos 80 puntos, en los 27 servicios de urgencia hospitalaria de la región y en las 19 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), atendidas por personas del Summa 112, que dejan de ser provisionales y quedarán fijas en la nueva reorganización.