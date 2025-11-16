Desconvocada la huelga de trabajadores de Julián de Castro tras haber llegado a un acuerdo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los trabajadores de la empresa Julián de Castro, del Grupo Avanza, que iba a afectar varias líneas de autobús interurbano que conectan la zona norte de la región ha quedado desconvocada tras haber llegado a un acuerdo.

La concentración quería denunciar el incumplimiento de convenio colectivo, exceso de jornadas y desigualdad laboral. Desde la Comunidad de Madrid se habían establecido servicios mínimos de hasta un 80% para garantizar la movilidad esencial en los municipios afectados.

La huelga iba a afectar especialmente a los municipios de Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Las Rozas, Majadahonda y Collado Villalba, con una población conjunta de más de 85.000 habitantes. En concreto, las líneas afectadas eran la 630, 631, 632, 633, 634, 635, las urbanas de Torrelodones L1, L2, L4, L5 y el servicio especial SE6 de interurbanos.