Desmantelan ocho puntos de venta de droga en Collado Villalba y detienen a 15 personas

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, han desmantelado una supuesta organización criminal compuesta por 15 personas que se dedicaban al tráfico de sustancia estupefaciente en ocho puntos de venta de droga en Collado de Villalba cuya investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana.

En total se intervinieron 250 gramos de cocaína, cuatro kilos de hachís, marihuana, diferentes medicamentos ansiolíticos, básculas de precisión y diversos útiles para la preparación y distribución de la droga, así como 12.000 euros en metálico, nueve vehículos de alta gama y un rifle, ha desgranado la Guardia Civil en un comunicado.

Las primeras pesquisas consiguieron confirmar la presencia de cuatro personas que presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día y de manera ininterrumpida de lunes a domingo.

Con el avance de la investigación se detectaron otros puntos de venta de droga ubicados en cinco viviendas ocupadas donde se realizaba la venta de la sustancia estupefaciente. La supuesta organización criminal estaba compuesta por quince personas, con un líder o cabecilla y tres personas de su máxima confianza que actuaban como enlaces con los diferentes escalones. El líder además era el responsable del abastecimiento.

En los demás niveles, se encontrarían las personas encargadas de suministrar la sustancia estupefaciente a los diferentes puntos de venta y las personas que se dedicaban a la venta. Durante la investigación, se han realizado un total de ocho entradas y registros en dicha localidad y un local comercial.

Finalmente, la operación culminó con la detención de quince personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Tras su puesta a disposición judicial, cuatro de los detenidos ingresaron en prisión.