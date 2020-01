El desmontaje de una pista de hielo provocó un vertido de anticongelante no tóxico en el parque de Berlín

Publicado 25/01/2020 16:42:37 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desmontaje de una pista de hielo instalada en el parque de Berlín, en el distrito de Chamartín, las pasadas Navidades provocó el vertido de líquido anticongelante no tóxico el pasado 11 de enero, del que aún quedan restos pasadas dos semanas.

Fue la Policía Municipal de Madrid la que detectó el vertido de este líquido, al que se le añade colorante verde para detectar si se produce una fuga, y desde la Junta del distrito de Chamartín se comunicó a la responsable de la instalación que procediera a limpiar la zona de forma inmediata.

Pese a ello, aún quedaban restos de este producto pasadas casi dos semanas por lo que el Consistorio madrileño adoptará las medidas disciplinarias que correspondan contra la entidad responsable del vertido "ante la demora y omisión" de su obligación de limpiar este líquido.

Además, según han explicado fuentes municipales a Europa Press, se envió a efectivos del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) para actuar en la retirada de esta sustancia.

Varios vecinos del distrito han difundido en redes sociales imágenes en las que se aprecia una sección del parque de Berlín con arena y charcos impregnados de un líquido verde junto a una pista deportiva, muy cerca de donde se había instalado la pista de hielo. Algunos de ellos expresaban su preocupación sobre esta sustancia.

El líquido en cuestión es etienglicol, un anticongelante diluido al 30 por ciento con agua para que pueda circular por los conductos y llegue a congelarse en la pista de hielo. A este producto se le suele incorporar un colorante verde para detectarlo en caso de fuga, algo que también ocurre en los vehículos.

Tras detectar su presencia el pasado día 11 de enero, la Junta Municipal contactó rápidamente con el responsable de la instalación, la Asociación Madrileña de Feriantes (AMFE), para que procediera a limpiar la zona "inmediatamente, controlar el vertido, retirar la tierra y reponerla", entidad que comunicó a la administración que lo iba a hacer.

La pista de hielo contaba con autorización de la Junta y la fuga se produjo en el marco de las tareas de desmontaje, que se han "dilatado" estos días por las bajas temperaturas pues se espera a que el hielo se deshaga para retirar la infraestructura.

Además, explican que el departamento de Salud de la Junta de Distrito contactó con el Instituto de Toxicología y se tomaron muestras del líquido. Este departamento certificó a los técnicos municipales que el producto al aire libre y con las temperaturas actuales "no supone ningún peligro" para los transeúntes del parque. No obstante y pese a que la sustancia no era tóxica, se decidió balizar este área hasta que se procediera a su retirada.

Desde el Consistorio exponen que la adjudicataria de la pista de hielo transmitió que había contratado a una empresa especializada para la retirada de las tierras y su reposición, pero ante "su inacción" el pasado miércoles por la noche el SELUR actuó de emergencia y absorbió con una bomba de aspiración todo el material que pudo.

Los restos que quedaron fueron cubiertos de sepiolita, una especie de arena "muy absorbente" y retiró el material. Sin embargo, con las recientes lluvias la sustancia ha vuelto a resurgir y de nuevo acudió el servicio de limpieza ayer.

Así, fuentes municipales han asegurado que se procederá a retirar la arena actual y reponerla de forma inminente. Además, la Junta estará "vigilante" por si volviera a aparecer el anticongelante, en cuyo caso se repetiría la operación.