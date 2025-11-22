Detectados cuatro casos autóctonos del clado Ib de mpox en la Comunidad y el primero de clado II en embarazo a término

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha diagnosticado un total de cuatro casos autóctonos de mpox clado Ib en la región, uno de ellos asociado a viajes a zonas endémicas, y confirmado el primero de clado II en una mujer en su tercer trimestre de embarazo.

La Comunidad notificó el pasado 10 de octubre el primer caso en España de infección por mpox perteneciente al clado Ib de transmisión autóctona y el segundo caso confirmado de este subclado.

Se trataba de un varón de 49 años residente en la Comunidad de Madrid, sin antecedente de viaje reciente a un país con transmisión activa de esta enfermedad, y que había mantenido relaciones sexuales con otros dos varones.

Comenzó con síntomas el 3 de octubre, presentando una lesión cutánea, febrícula y malestar general, y fue puesto en aislamiento domiciliario, presentando una buena evolución. Había recibido en 2023 dos dosis de la vacuna frente a mpox.

La pasada semana se detectaron otros dos nuevos casos en la Comunidad sin antecedentes de viajes fuera de ella durante el periodo de incubación. Los dos casos son hombres que tienen sexo con hombres y ninguno ha presentado complicaciones en el momento actual.

En cualquier caso, se trata de casos leves que evoluciona favorablemente, han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

En el último mes se han diagnosticado once casos autóctonos de mpox clado Ib en España, Países Bajos, Italia, Portugal, Malasia y EE.UU., cinco al menos confirmados en hombres que tienen sexo con hombres, un patrón ya observado en el clado II. En cualquier caso, la detección de estos casos no se ha asociado con una mayor gravedad ni con una mayor transmisibilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado 1b del mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada del 3,6%.

Esta variante más contagiosa se ha propagado desde la República Democrática del Congo y Burundi, extendiéndose a países sin casos previos y afectando tanto a adultos, a través del contacto sexual, como a niños mediante contacto doméstico.

PRIMER CASO DE CLADO II EN UNA EMBARAZADA

Además, la Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso en la región de mpox clado II en una mujer en su tercer trimestre de embarazo. Esta persona estaba identificada como contacto de un caso confirmado y ha desarrollado la enfermedad a pesar de la vacunación postexposición frente al mpox.

En cualquier caso, la evolución clínica está siendo favorable y no ha presentado complicaciones hasta el momento, según figura en el último Informe Epidemiológico de la Comunidad de Madrid, correspondiente a la semana 46 (del 10 al 16 de noviembre).

En caso de embarazo, contraer mpox puede ser peligroso para el feto o el recién nacido, y puede dar lugar a un aborto, muerte fetal o complicaciones para la madre.

Este diagnóstico se da en el contexto de un incremento de casos de mpox clado II detectados del 45%, respecto a las cifras de 2024. Hasta la fecha, en 2025, se han notificado un total de seis mujeres, a diferencia del mismo periodo del año previo, en el que solo fue notificada una mujer con mpox confirmado.

La viruela del mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la de la varicela, y en genitales.

Existen dos clados distintos del virus: el clado I, endémico en África central, especialmente en la República Democrática del Congo, y que tiene los subclados Ia e Ib; y el clado II, endémico en África occidental, y que tiene los subclados IIa y IIb (responsable del brote internacional de 2022).

El pasado 4 de septiembre la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por 'mpox', aunque la vigilancia continúa, determinando el clado en cada caso confirmado tal y como se realiza desde septiembre de 2024.

En la mayoría de los casos, los síntomas de mpox desaparecen por sí solos en unas pocas semanas. Sin embargo, en algunas personas, la enfermedad puede resultar grave o provocar complicaciones médicas e incluso la muerte. Los recién nacidos, los menores, las embarazadas y las personas con inmunodeficiencias subyacentes pueden tener más riesgo de padecer síntomas más graves.

Las complicaciones pueden incluir infecciones bacterianas secundarias, neumonía, infección generalizada, infección del sistema nervioso e infección de la córnea con la consiguiente pérdida de visión.

La secuela a largo plazo más frecuente es la aparición de cicatrices en el lugar de las lesiones con dolor crónico. Las personas con síntomas graves de mpox pueden requerir ingreso hospitalario, cuidados de apoyo y medicamentos antivirales para reducir la gravedad de las lesiones y acortar el tiempo de recuperación