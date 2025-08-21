Detenida en una discoteca de Centro por robar móviles tras descolgar una videollamada de una víctima

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en una discoteca del distrito Centro de la capital cuando trataba de robar móviles y tras comprobar una de sus víctimas que se encontraba en el local cuando descolgó una videollamada.

Los hechos han ocurrido sobre las 04.00 horas de este jueves en un local nocturno ubicado en la calle Caños del Peral, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Un cliente del establecimiento alertó a la Policía Nacional al haber sufrido un robo de su teléfono móvil. Una patrulla se personó inmediatamente en el lugar.

La víctima a la que le habían sustraído el móvil realizó una videollamada a su terminal y el teléfono se descolgó, permitiendo de este modo que comprobara que el aparato seguía dentro de la discoteca.

Inmediatamente, los efectivos policiales y el personal de seguridad comenzaron a buscar a la presunta responsable de los hurtos, que finalmente fue localizada y detenida. Los agentes recuperaron el terminal y un tarjetero de la víctima.