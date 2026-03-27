Detenida en Madrid una mujer por tenencia de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional junto a la acusada por tenecia de pornografía infantil - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo a mediados de febrero a una mujer acusada de un delito de tenencia de pornografía infantil y que fue descubierta gracias al análisis del dispositivo electrónico intervenido a otra persona en una investigación anterior.

Las investigaciones han determinado que esta mujer no solo recibía los vídeos, sino que además afirmaba en redes sociales haberlos visualizado e incluso vertía comentarios con connotaciones sexuales, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron con el análisis de un dispositivo intervenido en una operación anterior, y en el que se encontraron conversaciones con una usuaria que había recibido "múltiples archivos" de tocamientos a niñas de corta edad.

Avanzadas las gestiones se pudo identificar que la persona que se encontraba detrás de los perfiles en plataformas de mensajería instantánea eran esta mujer, que finalmente fue detenida el pasado 18 de febrero y fue puesta a disposición judicial.