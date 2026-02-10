Detenida en Tetuán con droga oculta en un turismo de alquiler y con el permiso de conducir retirado

Detención de Policía Municipal - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Tetuán a una mujer tras localizar 41 gramos de cocaína oculta en el turismo de alquiler que conducía con el carnet retirado, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero cuando agentes de una patrulla camuflada detectaron un vehículo sospechoso cuando realizaban una vigilancia den la calle Albares de la Ribera, en el distrito de Carabanchel, tras recibir denuncias vecinales por ruido y trapicheo de drogas en la zona.

Los efectivos policiales localizaron un vehículo de alquiler eléctrico de la empresa Voltio con dos mujeres en su interior, una de las cuales había sido arrestada por los propios agentes el pasado mes de enero por venta de droga.

Iniciaron entonces un seguimiento al turismo por la Avenida de los Poblados y A-42 hasta la estación de Atocha, donde la citada mujer se apeó del vehículo. En cualquier caso, los efectivos continuaron con la vigilancia al coche por el Paseo de la Castellana.

Finalmente, cuando el turismo estacionó en la calle Carolinas, en el distrito de Tetuán, los agentes pidieron a la conductora que se apeara. En un registro tanto a la mujer como en el interior del vehículo, localizaron más de 41 gramos de cocaína oculta y 330 euros en efectivo.

Además, los efectivos policiales comprobaron que le constaba una perdida de vigencia del permiso de conducir. La mujer, de nacionalidad española y nacida en 1990, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y por conducir sin carnet en vigor.