Detenido por atracar a punta de pistola un supermercado en Mejorada del Campo

Detenido por atracar a punta de pistola un supermerrcado en Mejorada del Campo - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años por atracar a punta de pistola un supermercado localizado en el madrileño municipio de Mejorada del Campo.

Según ha trasladado la Benemérita en un comunicado, sobre las 19 horas una patrulla de la Guardia Civil es requerida por un grupo de personas indicando que se acababa de producir un robo a punta de pistola en un supermercado de la localidad.

En la llamada aportaron marca, modelo y la placa de matrícula del vehículo con el que había huido. La patrulla localizó el vehículo a 400 metros del lugar del robo y dentro se encontraba una persona encapuchada y con gafas de sol.

Al ver a los agentes, les encañonó con el arma que portaba para luego emprender la huida con el vehículo a "gran velocidad". Finalmente, el varón de 26 años sufrió un accidente con el vehículo y es detenido por los agentes actuantes por un delito de robo con violencia e intimidación, delito de atentado contra los agentes, desobediencia grave y un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir. En el interior del vehículo se hallaban 840 euros en efectivo, una caja registradora, cocaína y ropa utilizada para cometer el robo.