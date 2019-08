El detenido por el crimen de Meco mantiene su inocencia y coartada en Juzgados pero el ADN de las uñas será determinante

449248.1.500.286.20190816160152

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido por el homicidio de Miriam Vallejo, la joven asesinada a puñaladas en enero en la localidad de Meco, Sergio S.M., ha mantenido su inocencia y su coartada ente el Juzgado de Alcalá de Henares que lleva la investigación judicial, en la que será determinante los rastros de ADN hallados en la víctima.

La Guardia Civil detuvo el martes al acusado en la localidad de Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara. Esta mañana ha pasado a disposición judicial. Su declaración ha comenzado a las 13 horas y ha durado en torno a dos horas. Algunas personas le han increpado cuando ha llegado en el furgón policial a la sede judicial.

El abogado de la familia de la víctima, Víctor Sánchez, ha explicado a los medios que el arrestado ha negado su participación en los hechos. Sin embargo, ha indicado que creen que es culpable tras analizar por encima hoy la documentación de la investigación policial, que recoge las declaraciones de 83 testigos y otras pruebas, "y el cúmulo de todas ellas nos predispone a pensar que efectivamente es el autor, salvando la presunción de inocencia".

No obstante, el letrado ha indicado que de momento desconocen el móvil o motivación del homicidio y su ensañamiento --el cuerpo de Miriam recibió una multitud de puñaladas--, ya que hay diligencias penales que se mantienen secretas.

Respecto a la coartada del arrestado, quien se mantiene en las horas en la que tuvo lugar el crimen estuvo hablando por teléfono y jugando a la Play Station. "La videoconsola es una Play Station 3, que no está sujeta a la línea 'online' y, por lo tanto, no podría ser objeto de saber si funciona o no. No creemos que sea nada determinante. Pero hay otras cuestiones como el ADN de las uñas que lo pueden ser", ha añadido.

El abogado ha indicado que ha visto al arrestado nervioso pero sin dudas y firme en sus planteamiento, contestando a todo lo que le han preguntado el juez, el fiscal y los abogados. "No entra en contradicciones pero algunas cuestiones no pueden ser como dicen que son", ha apuntado.

También ha comentado que Sergio no mantenía una estrecha relación con la familia de la asesinada, "se saludan y poco más", pero sí se pasó por el cementerio el 9 de agosto, día del cumpleaños de Miriam. "Ha mantenido un guión. Con esta es la cuarta vez que declara en este asunto. Ha declarado tres veces en la Guardia Civil y una hoy en los Juzgados", ha recordado.

Sobre la relación que mantenía el arrestado con su supuesta víctima, Sánchez ha señalado que vivían en la misma vivienda, porque era novio de su amiga Celia, pero la relación entre ambos "no era de carácter especial y no iba más allá". Celia ha sido interrogada varias veces por la Guardia Civil, pero no creen que su declaración sea determinante sobre la autoría.

Respecto al registro de la casa en la que vivía el acusado, el abogado de Miriam Vallejo ha comentado que ha aparecido ropa y un machete, pero no saben si será importante hasta que sea analizado. "Tampoco se sabe nada del coche (que utilizaba el presunto homicida), pero tampoco parece determinante para el caso", ha concluido.