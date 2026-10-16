Detenido un hombre en la acampada de Sol tras amenazar con una navaja a una de las coordinadoras

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada a un hombre acampado en la Puerta del Sol después de que, presuntamente, este haya amenazado con una navaja a una de las coordinadoras.

La detención de este varón, de 61 años, se ha producido a las 2.30 horas de este viernes. Según ha adelantado el diario 'ABC' y fuentes policiales han confirmado a Europa Press, una joven acampada se dirigía hacia lo que parecía un conato de pelea cuando ha visto a esta coordinadora salir corriendo entre las tiendas de campaña porque el sospechoso, que le lanzó una cerveza, la perseguía con una navaja.

El incidente habría comenzado en el momento en que la coordinadora se acercó al punto en el que se encontraba el detenido por el elevado ruido que allí se estaba produciendo.

Tras la llamada recibida, la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional se personaron en la Puerta del Sol, donde se ha acabado por detener al individuo.

En el registro realizado al sospechoso no se ha encontrado la navaja, pero sí se le ha incautado hachís. Por el momento, el detenido continúa en las dependencias policiales.