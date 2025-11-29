Un detenido y un investigado por caza furtiva en el Monte de El Pardo

Un agente del seprona en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Madrid han detenido este sábado a una persona por llevar a cabo un delito de caza furtiva en el Monte de El Pardo.

La detención ha tenido lugar después de que el equipo de guardas rurales del monte de El Pardo haya escuchado cinco disparos a diferentes horas de la noche procedentes de tres personas que estaban cazando de forma furtiva, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes han logrado dar alcance a uno de ellos hasta la llegada de miembros de la Guardia Civil del Puesto Principal de Las Rozas, pero los otros dos huyeron.

Los presuntos autores habían saltado el vallado perimetral del coto privado de caza, donde se encontraban realizando dicha actividad delictiva con silenciador y visor nocturno y térmico para de este modo no ser descubiertos.

El presunto autor portaba en su mochila, una cabeza de ciervo, dos cabezas de gamo, un hacha, un pasamontaña, un visor nocturno y diversas herramientas para la caza.

Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevaron a cabo la inspección ocular en las zonas de la finca de El Monte de El Pardo donde se abatieron los animales, hallando tres especímenes abatidos y decapitados pertenecientes a un ciervo y dos gamos.

Tras ello, se llevó a cabo la toma de muestras de ADN de los cadáveres abatidos y de las cabezas cortadas con el objeto de determinar si las mismas corresponden con los cadáveres abatidos.

Después de la investigación realizada se identificó e investigó a otro de los presuntos autores y tanto el detenido como el investigado cuentan con varias infracciones a la ley de caza.

Por otro lado y también por Agentes del Seprona en cotos de caza privados de Getafe y Torrejón de Ardoz han investigado a otros cinco presuntos autores por caza de liebres sin licencia de caza, sin permiso del titular del coto además de realizarla en día no hábil para el ejercicio de la caza.

Al caso de Getafe se le suma que llevaban un perro de la raza galgo con un señalamiento en vigor por delito de hurto, al haber sido sustraído previamente a su legítimo propietario.